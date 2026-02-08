Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terrance Gore, exjugador de las Mayores, fallece a los 34 años

El exjardinero murió por complicaciones después de una cirugía de rutina

8 de febrero de 2026 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Terrance Gore jugó por última vez en las Mayores en 2022. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Terrance Gore, un veloz jardinero que jugó para tres campeones de la Serie Mundial mientras pasaba partes de ocho temporadas en las Grandes Ligas, falleció el viernes. Tenía 34 años.

Chad Funderburk, un amigo de la familia que también trabajó con Gore mediante su academia de béisbol, confirmó que el pelotero murió el viernes por la noche. Funderburk dejó a la familia de Gore la responsabilidad de proporcionar más detalles.

Según USA Today, Britney Gore, su esposa, publicó en las redes sociales que Gore murió por complicaciones después de una cirugía de rutina.

Aunque Gore era conocido por sus virtudes atléticas, Funderburk enfatizó que era “un ser humano mucho más amable”.

“Era un hombre generoso, generoso con muchos jóvenes... Así era Terrance”, expresó Funderburk.

Gore, originario de Georgia, fue seleccionado por Kansas City en la vigésima ronda del draft amateur de 2011. Bateó para .216, anotó 33 carreras y robó 43 bases en 52 intentos durante 112 juegos de temporada regular con los Royals, los Cubs de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.

“Terrance fue una parte inolvidable de nuestra organización con un talento único que lo catapultó a algunos de los momentos más importantes en la historia de los Reales”, comentó J.J. Picollo, gerente general de los Royals, en un comunicado del equipo.

“Aunque su velocidad y atleticismo eran lo que la mayoría de la gente notaba de inmediato, aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo también recordamos su energía, su humildad y el impacto que tuvo en grandes momentos en el escenario más grande de este deporte”.

Gore fue utilizado principalmente como corredor emergente y reemplazo defensivo. Debutó con los Royals en 2014 y robó 23 bases antes de conseguir su primer hit, un sencillo al jardín central con los Cubs contra Max Scherzer en la novena entrada de una derrota por 10-3 en Washington, el 8 de septiembre de 2018.

El pelotero apareció en dos juegos de postemporada durante la marcha de Kansas City hacia el campeonato en 2015. Jugó en dos duelos de temporada regular en 2020, cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial.

Apareció en un juego de playoffs de la Liga Nacional con Atlanta en 2021, y los Braves ganaron el Clásico de Otoño.

Apareció por última vez en las Mayores en 2022 con los Mets.

