Titanes y Mulos apostarán al pitcheo en la búsqueda del pase a la final del Béisbol Doble A

“Nosotros necesitamos tener corredores en base para ejecutar las jugadas de hit and run , los toques y poder crear situaciones de juego que son las que nos dan la ofensiva a nosotros y depender de nuestro picheo y la buena defensa”, dijo Vega.

Brazos de oro en Juncos

Juncos no llegaba a esta etapa del torneo desde el 2021.

“Equipos muy parecidos”

No obstante, ambos dirigentes reconocieron que son equipos muy similares.

“(Juncos) Es un equipo bien parecido al de nosotros en ejecución del hit and run , del buen corrido de bases y de la buena defensa. Ellos quizás tienen un poquito de ventaja en la profundidad (de sus lanzadores)”, dijo Vega, mentor de los Titanes.

“Ese equipo (de Florida) no se puede menospreciar. Tiene rapidez, en el caso de Héctor Santiago es un plus que le da a ese equipo. Aquí no hay enemigos pequeños”, expresó, de otro lado, López.