Con sabor a final: Toritos y Azucareros chocan por un boleto al ‘baile de coronación’ del Béisbol Doble A

En cambio, los Azucareros no conocen el sabor de un título nacional desde el 1996, cuando lograron su cuarto campeonato. Su última aparición en una semifinal lo fue en la campaña de 2018, cuando precisamente fueron barridos por los Toritos.

“En el béisbol no hay nada escrito. No me gusta nunca decir números, pero sí puedo apostar que va a ser una gran serie, va a ser una serie competitiva. El que logre ejecutar y aprovechar las oportunidades, ese equipo va a tener las victorias”, expresó el dirigente azucarero Wilfredo “Puchungo” González en entrevista telefónica con El Nuevo Día.