El dirigente de los White Sox, Tony La Russa, dijo que el pelotero novato de su equipo Yermín Mercedes cometió un “gran error” cuando desapareció un lanzamiento de 3-0 del receptor Willians Astudillo para un jonrón solitario en la novena entrada de la victoria del lunes por 16-4 sobre los Twins de Minnesota.

El también miembro del Salón de la Fama, 76 años, agregó que le gritó a Mercedes para que tomara la base por bolas. En cambio, el dominicano envió el lanzamiento de 47 millas por hora a lo profundo del jardín central para su sexto jonrón, y desató otro debate sobre las reglas no escritas del béisbol.

El problema claramente persistió también.

Cuando Mercedes bateó en la séptima entrada el martes por la noche, el relevista de Minnesota Tyler Duffey lanzó el primer lanzamiento detrás de las piernas del toletero. Duffey y el mánager Rocco Baldelli fueron expulsados por el árbitro del plato, Jim Reynolds.

“No tengo ningún problema con la forma en que los Twins manejaron eso”, declaró La Russa después de la derrota de Chicago por 5-4.

Antes del partido, La Russa llamó a Mercedes.

“Eso es solo compañerismo, respeto por el juego, respeto por tu oponente”, mencionó La Russa. “Cometió un error, así que habrá una consecuencia que tendrá que soportar aquí dentro de nuestra familia”.

Mercedes, de 28 años, ha sido una de las mayores sorpresas del béisbol en lo que va de año. Dio dos hits más y tuvo un boleto gratis el martes por la noche. Está bateando .368, el mejor promedio de las Grandes Ligas, con 25 carreras impulsadas en 37 juegos.

“Voy a jugar así. Soy Yermín. No puedo ser otra persona porque si cambio, todo va a (cambiar) “, reaccionó Mercedes antes de la derrota del martes por la noche. “Todo está bien. Algunos de mis compañeros de equipo acaban de hablar conmigo. (Me dijeron) Solo relájate, todo estuvo bien, todo estuvo bien, solo sé tú. Estamos bien.”

El swing de Mercedes volvió a centrar la atención en las preguntas persistentes sobre cómo se debería jugar la pelota, con una nueva ola de jugadores desafiando lo que se considera un decoro adecuado en el campo. Si bien tirar el bate con orgullo (bat flipping) luego de un cuadrangular alguna vez fue mal visto en el deporte, ahora casi se ha convertido en una parte más del juego.

Baldelli dijo que estaba sorprendido de ver a Mercedes balancearse en esa situación.

“Habiendo dicho eso, hemos hablado de este tema antes, cada equipo va a tomar sus propias decisiones”, opinó Baldelli, un exjardinero de Grandes Ligas. “Creo que algunas de las reglas estrictas y rápidas más tradicionales con las que jugaríamos, algunas de ellas se han ido por la ventana”.

El joven toletero de los Padres, Fernando Tatis Jr., conectó un grand slam en un lanzamiento de 3-0 frente a Juan Nicasio, de los Rangers de Texas, en agosto pasado en un juego que ganó San Diego14-4. Esa jugada provocó una reprimenda de Jayce Tingler, el manager de Tatis, por fallar una señal para tomar la base.

Después de que La Russa y Mercedes hablaran antes del partido del martes, el campocorto Tim Anderson respaldó a Mercedes en un comentario de Instagram bajo una publicación de NBC Sports Chicago con citas extraídas del manager y el toletero.

“¡El juego no había terminado! Sigue haciéndolo, papá “, escribió Anderson.

Mercedes respondió: “sí señor, hagámoslo bebé”.

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Alex Wood, también intervino, publicando en Twitter que sentía que un jugador de posición en el montículo significaba que “todas las ‘reglas’ están fuera de la ventana”.

“Además, ¿se dan cuenta de lo difícil que es dar un jonrón de 400 pies luego de un lanzamiento de 49 millas jajaja? Dale a la gente lo que quiere“, escribió Wood.

La Russa no sintió que el lanzamiento de Astudillo cambiara mucho la ecuación. La Russa dijo que se disculpó con los Twins.

“No volverá a hacer eso”, sostuvo La Russa. “Escuché que dice algo como yo jugué mi juego, pero no, no lo hace. Él juega el juego de Major League Baseball que respeta el juego, respeta a los oponentes, y eso no fue (eso). Y tiene que respetar las señales. Cuando recibe la señal de base por bolas, la tomas“.

La Russa fue contratado por Chicago en octubre en un movimiento sorpresa, poniéndolo de nuevo en el banquillo por primera vez desde que ganó la Serie Mundial con San Luisen 2011. Si bien ha sido un poco accidentado hasta ahora, los White Sox están en la cima de la Central de la Liga Americana con un récord de 25-16.

La Russa dijo que habló con Mercedes y calificó lo sucedido como “una experiencia de aprendizaje”.

“El hecho de que sea un novato y esté emocionado ayuda a explicar por qué no tenía ni idea”, etendió La Russa. “Pero ahora tiene una pista”.