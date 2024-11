Tras una temporada en México, Dereck Rodríguez quiere retornar al mejor béisbol del mundo

“El deseo mío siempre es regresar a Estados Unidos para firmar con un equipo afiliado. Si no, pues ya tuve la experiencia en México y tengo esa puerta abierta. Me gustaría volver a Mexico porque la pase superbién. La competencia me sorprendió mucho, la pelota es tremenda”, expresó Rodríguez a El Nuevo Día en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.