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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Trifulca en Anaheim! Pelea entre los Braves y los Angels

El bateador Jorge Soler y el lanzador Reynaldo López fueron los protagonistas del incidente

8 de abril de 2026 - 11:11 AM

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Jorge Soler, de los Angels, enfrenta a Reynaldo López, lanzador de los Braves. (Ethan Swope)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ANAHEIM, California - El lanzador de los Braves de Atlanta, Reynaldo López, y el bateador designado de los Angels de Los Ángeles, Jorge Soler, fueron expulsados ​​tras protagonizar una pelea el martes por la noche.

Soler conectó un jonrón contra López en la primera entrada, y luego fue golpeado por una recta de 96 millas en su siguiente turno al bate.

En la quinta entrada, Soler corrió hacia el montículo después de que López lanzara un lanzamiento descontrolado alto y pegado

Al principio, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente antes de que empezaran a lanzar puñetazos.

Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, dijo Soler a través de un traductor, según MLB.com. “Por eso salí al campo”.

Los banquillos y los bullpens se vaciaron mientras los jugadores de ambos equipos intentaban separarlos. El mánager de Atlanta, Walt Weiss, fue uno de los que intentaron derribar a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con los Braves.

“Me encanta Soler. Fuimos compañeros de equipo aquí”, dijo Weiss. “Pero es un tipo grande, así que sentí que tenía que apartarlo porque iba a lastimar a alguien. Ese fue mi instinto, entrar y apartar a Jorge, sí, porque estaba furioso”.

López aún sostenía la pelota cuando le propinó un puñetazo en el casco de bateo de Soler.

Ambos fueron compañeros de equipo en Atlanta durante la segunda mitad de la temporada 2024.

“Es una lástima, la situación y cómo se desarrollaron los acontecimientos”, dijo López a través de un traductor, según MLB.com. “Por mi parte, nunca tuve la intención de golpearlo en ningún momento. Así que, repito, es una lástima”.

Atlanta ganaba 4-2 cuando se produjo la pelea y acabó imponiéndose por 7-2.

El jonrón de dos carreras de Soler en la primera entrada lo puso con 14 hits en 23 turnos al bate contra López, con cinco jonrones y tres dobles.

“Obviamente, tengo buenos números contra él”, dijo Soler. “Después del jonrón y de que me golpeara un lanzamiento después, y luego falló demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”.

Weiss comprendió por qué Soler estaba enfadado.

“Sé que no se veía bien por los números de Soler contra Lópey, y le conectó un jonrón, lo golpeó. No se veía bien”, dijo Weiss. “Lópey no le estaba lanzando. No permito que nuestros lanzadores le lancen a la gente solo porque no pueden sacarlos de out. Nuestro trabajo es sacarlos de out. Pero entiendo por qué Soler se enojó. Y es un tipo muy tranquilo. Así que creo que se le cambió la actitud”.

“No hubo mala intención. Simplemente creo que Lópey está lanzando con demasiada fuerza porque le ha costado mucho sacarlo. Pero desde luego no está intentando golpearlo”, añadió Weiss.

López lanzó 4 2/3 entradas, permitiendo tres hits, con siete ponches y dos bases por bolas.

“Obviamente, el tipo tiene buenos números contra López y conecta un jonrón en su primer turno al bate. Recibe un pelotazo en la muñeca en su segundo turno y luego, en el tercero, hace un buen swing y luego lanza la siguiente bola a la altura de la cabeza. No fue por encima de su cabeza, pero venía a la altura de la cabeza”, dijo el mánager de los Angels, Kurt Suzuki.

“No culpo a Jorge en absoluto. Salió al ring, hubo un intercambio de palabras y Jorge salió”, añadió Suzuki. “Te lanzan a la cabeza, tienes una familia, tu carrera... es peligroso. Sé que es parte del juego. Sé que sucede”.

Los Angels ganaron 6-2 el lunes en el primer partido de la serie de tres encuentros. El partido del martes por la noche fue, cuanto menos, más movido.

“Esto te pone un poco nervioso, estoy seguro de que a ambos equipos”, dijo Weiss. “Así que, mientras nadie salga herido, es un buen momento. Pero sí, estoy orgulloso de nuestros muchachos por cómo manejaron todo esta noche”.

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Braves de AtlantaAngels de Los ÁngelesMLB
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