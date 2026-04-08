“Tengo compromiso con los Cangrejeros”: Carlos Iguina seguirá como presidente

Carlos Iguina seguirá siendo presidente de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) durante la temporada 2026-27, según confirmó el propio directivo a este diario.

El ejecutivo respondió a preguntas de este medio ante la posibilidad de un conflicto laboral, luego de que se informara su nombramiento como parte del grupo de MCS, tras su salida de Multinational, empresa en la que trabajó por 20 años y que es accionista mayoritario de los Cangrejeros.

“En lo absoluto. Tengo un compromiso con los Cangrejeros. Incluso lo veo de manera positiva, porque se amplía el abanico de candidatos a fanáticos”, expresó Iguina al ser cuestionado sobre si su cambio de empresa afectaría su continuidad como presidente del equipo.

El martes se informó que Iguina será presidente de MCS Life Insurance Company y de MCS General Insurance Agency (GIA).

PUBLICIDAD

Anteriormente, Iguina se desempeñó como presidente y miembro de la Junta de Multinational Life Insurance Company, además de vicepresidente de la Junta de Directores de Multinational Insurance Company.

Según explicó, se mantiene como parte de la Junta de Directores de Multinational Insurance, así como de Sports Impulse, empresa que también pertenece a los dueños de Multinational. Este detalle no fue incluido en el comunicado oficial sobre el cambio entre compañías.

“Sigo ligado al grupo Multinational, que son los accionistas mayoritarios de los Cangrejeros”, afirmó Iguina.