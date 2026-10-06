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“Va a ser increíble”: los White Sox quedan a un triunfo de volver a la Serie de Campeonato tras 21 años

Con ventaja de 2-0, Chicago intentará el miércoles eliminar a los Guardians de Cleveland ante su fanaticada

6 de octubre de 2026 - 1:23 PM

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Chase Meidroth, izquierda, y Colson Montgomery, de los White Sox de Chicago, celebran tras el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Guardians de Cleveland. (Sue Ogrocki)
Por The Associated Press
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Cleveland - Los White Sox regresarán a Chicago a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 21 años.

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Braden Montgomery conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho en la sexta entrada para las carreras de la ventaja y Sean Burke permitió un solo hit en 5.1 entradas de relevo, mientras que los White Sox remontaron ante los Guardians Cleveland 4-3 el lunes para tomar una ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana.

El tercer partido se jugará el miércoles por la tarde en el Guaranteed Rate Field, donde los White Sox tendrán dos oportunidades de lograr algo que no han conseguido desde 1906: asegurar una serie de postemporada en casa.

“Han estado esperando 120 años, así que tal vez podamos lograrlo este año”, dijo Grant Taylor, quien lanzó 1.1 entradas y permitió un solo hit, consiguiendo su segundo salvamento consecutivo.

“Creo que va a ser increíble. Esos aficionados se lo merecen. Han estado con nosotros durante tres años de 100 derrotas y nos han apoyado mucho este año, brindándonos un gran respaldo durante todo este proceso. Así que poder ofrecerles un partido de postemporada va a ser algo muy especial”.

Los sorprendentes White Sox mejoraron su récord a 4-0 en estos playoffs —todos como visitantes— y están a una victoria de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial en 2005.

Chicago se convirtió en el primer equipo en llegar a la postemporada después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, incluyendo un récord posterior a 1900 de 121 derrotas en 2024.

“Nuestro club ha mantenido la confianza durante todo el año, independientemente del resultado anterior”, declaró el mánager Will Venable. “Vienen listos para jugar y pasar página. Ahora, estamos muy ilusionados por llevar el béisbol de los playoffs a nuestros aficionados”.

Munetaka Murakami conectó un sencillo productor en la cuarta entrada para acercar a Chicago a 2-1. Chase Meidroth añadió otro sencillo productor para ampliar la ventaja a 4-2.

Jo Adell conectó un triple productor de carrera en la octava entrada y Chase DeLauter consiguió dos hits para los Guardians.

Gavin Williams ponchó a 11 bateadores, igualando el segundo mejor registro de ponches para un lanzador de Cleveland en un partido de postemporada. Sin embargo, la ofensiva no logró producir por segundo partido consecutivo.

“Hemos tenido rachas de dos partidos así durante todo el año y nos recuperamos enseguida. Tengo mucha fe en esta ofensiva. Tengo mucha fe en este equipo”, dijo el mánager de Cleveland, Stephen Vogt. “Tenemos un gran reto por delante. Como dije, este equipo rinde al máximo cuando está contra las cuerdas”.

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White Sox de ChicagoGuardians de ClevelandPlayoffsGrandes Ligas
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