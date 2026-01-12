Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid

Madrid - El Real Madrid tomó el lunes la decisión de cambiar de entrenador en medio de la temporada, destituyendo a Xabi Alonso para darle las riendas a Álvaro Arbeloa, el técnico de su filial.

El Madrid informó que Alonso se fue por mutuo acuerdo, pero esto siguió a una tumultuosa etapa que duró menos de ocho meses y ocurrió un día después de que el equipo perdiera 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Alonso fue reemplazado de inmediato por Arbeloa. Ambos fueron compañeros de equipo en el Madrid, Liverpool y la selección de España, consagrándose campeones en la Copa del Mundo de 2010.

“El Real Madrid comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y (Xabi) Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, dijo el equipo en un comunicado. “(Xabi) Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El club también agradeció al cuerpo técnico de Alonso.

Alonso llevaba meses tambaleándose en el cargo, con un equipo que no acababa de mostrar un buen juego bajo su conducción. También tuvo encontronazos con jugadores como Vinícius Júnior y numerosos informes de los medios decían que había perdido el vestuario.

Vinícius, y otros, se quejaron más de una vez de ser sustituidos por el técnico durante los partidos. Algunos jugadores apoyaron públicamente al entrenador a finales del año pasado, pero la situación no pareció mejorar mucho.

Después de la derrota del domingo en Yeda, Alonso parecía querer que su equipo hiciera un pasillo de honor para el Barcelona durante la ceremonia de premios, pero Kylian Mbappé y otros jugadores lo llamaron de vuelta y se alejaron.