Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid

La decisión llega después de un revés ante el Barcelona y sacude el proyecto deportivo

12 de enero de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xabi Alonso, ahora exentrenador del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona. (Altaf Qadri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - El Real Madrid tomó el lunes la decisión de cambiar de entrenador en medio de la temporada, destituyendo a Xabi Alonso para darle las riendas a Álvaro Arbeloa, el técnico de su filial.

RELACIONADAS

El Madrid informó que Alonso se fue por mutuo acuerdo, pero esto siguió a una tumultuosa etapa que duró menos de ocho meses y ocurrió un día después de que el equipo perdiera 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Alonso fue reemplazado de inmediato por Arbeloa. Ambos fueron compañeros de equipo en el Madrid, Liverpool y la selección de España, consagrándose campeones en la Copa del Mundo de 2010.

“El Real Madrid comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y (Xabi) Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, dijo el equipo en un comunicado. “(Xabi) Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El club también agradeció al cuerpo técnico de Alonso.

Alonso llevaba meses tambaleándose en el cargo, con un equipo que no acababa de mostrar un buen juego bajo su conducción. También tuvo encontronazos con jugadores como Vinícius Júnior y numerosos informes de los medios decían que había perdido el vestuario.

Vinícius, y otros, se quejaron más de una vez de ser sustituidos por el técnico durante los partidos. Algunos jugadores apoyaron públicamente al entrenador a finales del año pasado, pero la situación no pareció mejorar mucho.

Después de la derrota del domingo en Yeda, Alonso parecía querer que su equipo hiciera un pasillo de honor para el Barcelona durante la ceremonia de premios, pero Kylian Mbappé y otros jugadores lo llamaron de vuelta y se alejaron.

Alonso estuvo al mando del Madrid en 34 partidos en todas las competiciones. Ganó 24 partidos, perdió seis y empató cuatro.

Tags
Real MadridFútbol profesionalBarcelona
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: