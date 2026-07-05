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Yabucoa, Carolina y Juncos completan las semifinales de la Doble A

Los Azucareros jugarán la Serie B contra los Gigantes, y los Pescadores de Plata de Comerío y los Mulos chocarán en la Serie A

5 de julio de 2026 - 12:28 AM

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Luis Román sacudió un jonrón por Juncos. (Aldwin )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cuadro de equipos clasificados al Final Four de la Liga de Béisbol Superior Doble A quedó definido este sábado, luego de las victorias de los Pescadores del Plata de Comerío, Gigantes de Carolina y los campeones defensores Mulos de Juncos.

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De esta manera, Comerío, Carolina, Juncos y los Azucareros de Yabucoa aseguraron sus boletos a la semifinal nacional, pautada para comenzar el 10 de julio.

Los Pescadores del Plata aseguraron el primer lugar con blanqueada 9-0 sobre los Libertadores de Hormigueros, al combinar en la loma a Alexis Ortiz, Joziel Carmona, Maykol García, Víctor Vargas y Héctor Baerga, en el estadio Carlos Bonet.

Carmona fue el lanzador ganador con un episodio trabajado en relevo. José “Pocholo” Rivera sacudió un jonrón y remolcó tres carreras.

El revés fue para Omar Meléndez, quien permitió cinco anotaciones en cinco entradas.

Además, los Gigantes poncharon su primer boleto semifinalista al imponerse 6-3 sobre los Azucareros de Yabucoa, gracias a seis entradas en cero de Héctor Quiñones como relevista.

Fue el segundo relevo consecutivo de Quiñones en el fin de semana. Ponchó a cinco y apenas permitió dos hits frente a los Azucareros para llevarse la victoria.

Marcos Santa cargó con la derrota al permitir tres carreras en 2.1 episodios.

Ozzie Martínez y Enok Pérez desaparecieron la pelota por los Gigantes.

En el caso de Pérez, remolcó cinco anotaciones al batear de 3-2.

Por su parte, los Mulos doblegaron 6-1 a los Maratonistas de Coamo con 7.2 entradas del estelar zurdo Luis Cintrón y un jonrón de Luis Román en el estadio Mariano “Niní” Meaux.

El revés fue para Jeremy Aponte, quien concedió tres carreras en tres entradas.Mientras, los Tigres de Hatillo se despidieron con victoria 3-1 sobre los Petateros de Sabana Grande en el estadio Rafael Milán Padró.

Ambos equipos quedaron eliminados, al igual que los Maratonistas y los Libertadores.

Erick Sepúlveda dominó durante siete episodios en cero para ganar el encuentro, con tres ponches y cuatro hits permitidos. La derrota fue para Walter Hernández, quien dio paso a tres carreras con seis imparables.

Adjudicada victoria de Yabucoa sobre Juncos

La franquicia de los Mulos de Juncos aceptó la adjudicación de la victoria 11-1 a favor de los Azucareros de Yabucoa en el juego pendiente que había sido suspendido por lluvia el pasado viernes.

Por lo tanto, quedó cancelado el juego reasignado anunciado para este domingo entre Mulos y Azucareros.

Luego de la jornada del sábado, quedaron definidos los cruces del Final Four.

La Serie A enfrentará a los Mulos de Juncos y los Pescadores del Plata de Comerío, mientras la Serie B tendrá como protagonistas a los Gigantes de Carolina y los Azucareros de Yabucoa.

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Béisbol Superior Doble ACarolinaMulos de JuncosAzucareros de YabucoaGigantes de CarolinaComerío
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