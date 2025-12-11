Yadier Molina permanecerá en Venezuela pese a la tensión política: “Allí el deporte es cosa diferente”

Yadier Molina permanecerá en Venezuela hasta completar su trabajo como mánager de los Navegantes del Magallanes en la pelota profesional de ese país, dijo una persona cercana a la figura boricua.

La presión política de Estados Unidos sobre Venezuela ha creado tensión entre ambas naciones.

Pero en Venezuela, Molina está experimentando tranquilidad y seguridad en Magallanes y en dondequiera que el equipo va a jugar la pelota venezolana compuesta de ocho equipos, reveló a El Nuevo Día el agente del exreceptor de los Cardinals de San Luis, Melvin Román.

“No pasa nada. Está seguro. Allí el deporte es otra cosa diferente”, manifestó Román.

La hípica venezolana, sin embargo, no estuvo presente la pasada semana en la Serie Hípica del Caribe en Panamá. Venezuela tiene una de las hípicas más fuertes de la región.

El Magallanes se ubica en el estado de Carabobo, en la región central del país. Está sexto en el standing de Venezuela con marca de 21-23. Juega para 7-3 en los últimos 10 juegos.

Molina llegó a Magallanes en medio de la campaña y permanecerá allí hasta el final, prosiguió Román.

“No me ha dado señales de otra cosa. Va a hacer lo que le contrataron para hacer: dirigir a Magallanes hasta el final”, destacó.

Molina no es la única figura activa en Venezuela. Los venezolanos y hermanos Acuña, Ronald y Luisangel, están o estuvieron activos en la tierra de Simón Bolívar.

Ronald, de hecho, estuvo en Puerto Rico participando del Juego de Celebridades del artista urbano Eladio Carrión en Humacao, luego de comenzar la temporada 2025-26 de Venezuela con el equipo de Tiburones de La Guaira.

De acuerdo con las estadísticas actualizadas de la organización estadounidense MLB, son contados los jugadores estadounidenses en roster de novenas de la liga venezolana.

Ganador de nueve Guantes de Oro, cuatro de Platino y dos Series Mundiales, entre más galardones, Molina brilló por su liderazgo y defensa. Un panel de expertos consultados por este medio escogió al candidato al Salón de la Fama como el segundo mejor receptor boricua de la historia, como parte del ‘ranking’ Reyes de la Receptoría.

Comunicación limitada

Mientras, el dirigente venezolano de los Caribes de San Sebastián en el Voleibol Superior de Puerto Rico, Marcos “Chamo” Liendo, dio luz sobre la Venezuela política y deportiva.

Liendo aseguró, como dijo el agente de Molina, que el deporte es intocable.

Añadió, además, que las comunicaciones y la alimentación están limitadas.

“Me comunico con mi familia todos los días. Me dicen que la situación es compleja con la tensión que provoca la cercanía de Estados Unidos, pero contentos de que en cualquier momento va a llegar la libertad”, explicó.