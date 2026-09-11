Yadier Molina será inmortalizado por los Cardinals en el Busch Stadium
El exreceptor boricua será exaltado este sábado junto a Albert Pujols al Salón de la Fama de San Luis durante una ceremonia especial
11 de septiembre de 2026 - 2:00 PM
11 de septiembre de 2026 - 2:00 PM
El puertorriqueño Yadier Molina y el dominicano Albert Pujols volverán a compartir protagonismo este sábado en el Busch Stadium, esta vez lejos de las exigencias de una temporada y para recibir uno de los principales reconocimientos de la organización con la que construyeron buena parte de sus legendarias carreras.
Los Cardinals de San Luis exaltarán a Pujols y Molina a su Salón de la Fama en una ceremonia previa al partido del sábado, programado para comenzar a las 7:15 p.m.
La actividad de exaltación está pautada para las 6:00 p.m. en el Busch Stadium.
Pujols y Molina recibirán las tradicionales chaquetas rojas que distinguen a los miembros del Salón de la Fama de los Cardinals y tendrán la oportunidad de dirigirse a los fanáticos para recordar algunos de los momentos que marcaron sus respectivas carreras con la franquicia.
Molina vistió exclusivamente el uniforme de San Luis durante sus 19 temporadas en las Grandes Ligas, de 2004 a 2022. El receptor boricua ganó dos Series Mundiales, nueve Guantes de Oro y fue seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas.
Durante su carrera bateó para .277 con 2,168 hits, 176 jonrones y 1,022 carreras remolcadas.
Molina aparecerá por primera vez en la papeleta del Salón de la Fama de Cooperstown en 2028.
Pujols, por su parte, tuvo dos etapas con los Cardinals y cerró su carrera en 2022 nuevamente con el uniforme de San Luis. El dominicano conquistó con la franquicia dos campeonatos de Serie Mundial y tres premios de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.
Join us this weekend as we welcome Yadier Molina, Albert Pujols, and Bill Sherdel into the Cardinals Hall of Fame!— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 10, 2026
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Ambos fueron compañeros en los equipos campeones de 2006 y 2011 y terminaron sus carreras juntos en 2022, temporada en la que Pujols alcanzó los 700 cuadrangulares y Molina se despidió como una de las figuras más importantes en la historia de la organización.
La ceremonia del sábado reunirá además a otras leyendas de los Cardinals. Se espera la presencia de miembros del Salón de la Fama de la organización como Ozzie Smith, Tony La Russa y Mark McGwire, entre otros.
También será exaltado de manera póstuma Bill Sherdel, quien ocupa un lugar destacado en la historia de los lanzadores de la franquicia.
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