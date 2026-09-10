Los 300 jonrones: la histórica cifra que Francisco Lindor persigue como campocorto
El estelar jugador de los Mets se convertiría en el octavo puertorriqueño en alcanzar la marca en las Mayores
10 de septiembre de 2026 - 6:12 PM
10 de septiembre de 2026 - 6:12 PM
Solo dos jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado más de 300 jonrones mientras ocupaban la posición de campocorto.
El puertorriqueño Francisco Lindor podría unirse a ese exclusivo club en la recta final de la temporada 2026 de las Mayores.
El siore estrella de los Mets de Nueva York, quien cumplirá 33 años el 14 de noviembre, está a tres jonrones de alcanzar la impresionante cifra. Ocho de los 287 fueron en la posición de bateador designado.
Cal Ripken Jr. es el campocorto con más jonrones de todos los tiempos, finalizando 353 en 2,381 juegos. La leyenda de los Orioles de Baltimore es miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Tuvo en su carrera un total de 431.
El segundo es Alex Rodríguez, con 345 vuelacercas en 1,275 encuentros como campocorto. En su carrera, conectó 696 bambinazos. Además, fue el jugador más joven en alcanzar los 300 jonrones. Aún no ha sido exaltado a Cooperstown, luego de una carrera marcada por el uso de esteroides.
A la novena de Queens, prácticamente eliminada de la postemporada, le restan 15 partidos, comenzando con la “Subway Series” el viernes en el Yankee Stadium.
Lindor suma cinco cuadrangulares este mes, incluidos dos en noches consecutivas contra los Marlins antes del receso del jueves.
En una duodécima temporada limitada por las lesiones, Lindor acumula 18 jonrones en 89 juegos. Además de acechar los 300 de por vida, está a dos de alcanzar al menos 20 cuadrangulares por novena vez en su trayectoria.
Además de los Yankees, los Mets tienen series pendientes contra los Orioles, Phillies, Rangers y Nationals. En 2026, Lindor suma un jonrón contra Filadelfia y otro frente a Washington. No ha enfrentado este año a los Yankees, Baltimore ni Texas.
En su carrera, Lindor ha conectado 20 jonrones contra los Nationals.
LINDOR! 💣 pic.twitter.com/iWLp16HcFs— New York Mets (@Mets) September 10, 2026
De llegar a los 300 en las próximas semanas, Lindor sería el octavo puertorriqueño en alcanzar esa cifra.
Carlos Delgado es el líder indiscutible con 473. Le siguen Carlos Beltrán (435), Juan “Igor” González (434), Orlando “Peruchín” Cepeda (379), Iván Rodríguez (311), Edgar Martínez (309) y Rubén Sierra (306). De hecho, Martínez es el jugador de mayor edad en alcanzar los 300, al hacerlo con 41 años.
Beltrán, Cepeda, Rodríguez y Martínez son cuatro de los seis puertorriqueños exaltados al Salón de la Fama.
Nolan Arenado y George Springer, ambos de ascendencia puertorriqueña, también pertenecen al club de los 300, que incluye a unos 160 peloteros en la historia de MLB.
Una vez alcance los 300 jonrones, Lindor podría enfocarse en llegar a las 300 bases robadas para fortalecer aún más sus credenciales rumbo al recinto de los inmortales.
El cagüeño acumula 219 y promedia 18.2 bases robadas por temporada. Este año, sin embargo, ha registrado un drástico descenso en esa estadística, con apenas tres robos en cinco intentos hasta la fecha. Lindor ha lidiado esta campaña con una lesión en la pantorrilla, además de haberse sometido a una cirugía en el hueso ganchoso de la muñeca derecha durante los campos primaverales.
Solo seis jugadores han conectado al menos 300 cuadrangulares y robado 300 bases. Uno de ellos es Beltrán (435-312), quien fue exaltado a Cooperstown el pasado verano.
No sería descabellado pensar que Lindor pueda alcanzar los 400 jonrones en su carrera.
Con al menos 20 cuadrangulares en seis temporadas consecutivas, el cinco veces Todos Estrellas y cuatro veces ganador del Bate de Plata podría alcanzar la mítica cifra en 2031, a sus 38 años, si mantiene ese ritmo. Precisamente ese año culmina su contrato de 10 temporadas y $341 millones con los Mets.
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