Francisco Lindor dispara cuadrangulares en noches seguidas por primera vez esta temporada
Los Mets volvieron a registrar una ofensiva abultada al imponerse 15-14 a los Marlins de Miami
10 de septiembre de 2026 - 11:00 AM
10 de septiembre de 2026 - 11:00 AM
Miami - Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras, Christopher Morel añadió uno de dos vueltas y se quedó a un triple de completar el ciclo, y los Mets de Nueva York superaron el miércoles 15-14 a los Marlins de Miami para completar la barrida en la serie.
El puertorriqueño Lindor pegó su decimoctavo jonrón de la temporada en una séptima entrada de seis carreras que puso a Nueva York al frente de manera definitiva.
Nueva York desperdició una ventaja de 8-0 y ganaba 15-9 pero resistió apenas. Miami anotó dos veces en la octava entrada y tres en la novena.
A.J. Ewing conectó un elevado de sacrificio que significó la delantera con las bases llenas, después de que el relevista de los Marlins Josh Ekness (1-3) golpeó a un bateador y dio dos bases por bolas. Ekness fue reemplazado por Tyler Zuber sin sacar un solo out.
El dominicano Morel y el venezolano Torrens siguieron con sencillos productores antes de que Lindor conectara su garrotazo ante Zuber para poner el duelo 14-8.
Los Marlins utilizaron a siete relevistas y los Mets a seis en el juego, que duró 3 horas y 38 minutos.
El mexicano Daniel Duarte (2-0) permitió una carrera en 1 2/3 entradas de relevo para llevarse la victoria.
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