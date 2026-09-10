Yasiel Puig regresa a la pelota invernal de Puerto Rico con los Senadores de San Juan

La contratación marcará el regreso de Puig al béisbol invernal de Puerto Rico después de 14 años. El guardabosque jugó con los Indios de Mayagüez en la campaña 2012-13, antes de debutar en las Grandes Ligas.

Para ese entonces participó entonces en 20 partidos y bateó para .232, con un cuadrangular, nueve carreras remolcadas y cuatro bases robadas.

“Cada firma tiene un propósito. La llegada de Puig representa experiencia, fuerza, carácter y una energía competitiva que se sentirá dentro y fuera del terreno”, expresó la novena capitalina mediante sus redes sociales.

La franquicia no informó cuándo Puig se integrará al equipo ni los términos de su contratación.

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El cubano debutó en las Mayores en junio de 2013 con los Dodgers de Los Ángeles, organización con la que permaneció durante seis temporadas. En 2019 dividió su última campaña en las Grandes Ligas entre los Reds de Cincinnati y los entonces Indians de Cleveland.

En siete temporadas acumuló promedio de .277, 132 cuadrangulares y 415 carreras impulsadas en 861 encuentros. Además, fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2014 y terminó segundo en la votación para el premio de Novato del Año de la Liga Nacional en 2013.

Después de su salida de las Mayores, Puig continuó su carrera en distintos circuitos de México, Corea del Sur, Venezuela, República Dominicana y Canadá.