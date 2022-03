El intenso clima que se experimenta en Puerto Rico para estas fechas provocó que la siete veces campeona mundial Amanda Serrano tuviera que salir del país antes de lo que tenía previsto para concluir en Nueva York el entrenamiento para su pelea estelar con la monarca absoluta del peso ligero Katie Taylor.

La boricua -que estuvo en la isla alrededor de una semana entrenando en varios gimnasios- se fue con un sentimiento de tristeza, pues el calor de la fanaticada boricua la hizo sentir muy querida. Y esto es algo que ella nunca había experimentado en campamento alguno.

“Ella sentía apoyo donde quiera que iba. Todo el mundo era bien cariñoso. Había personas que no querían retratos, lo que querían era un abrazo. Eso en Nueva York no se ve. Hubo personas mayores que abrazaron a Amanda, que ella decía: ‘Wow, abrazos así solo me los dan mi papá y mi mamá'. Había mucho amor y ternura, y eso fue muy importante para nosotros”, estipuló Jordan Maldonado, entrenador de la peleadora boricua, en una entrevista telefónica desde Nueva York.

“Incluso, de Puerto Rico viene un paquetón de gente para acá, y eso nos emociona porque es algo que hacían para Miguel Cotto y Tito (Trinidad). Que lo hagan ahora para Amanda, ella se siente muy contenta. Esta ha sido su mejor experiencia en las 44 peleas que ha hecho”, añadió Jordan.

El también manejador de la deportista expuso que tienen planes de regresar a entrenar a Puerto Rico en caso de que Serrano tenga que hacer alguna pelea en las 126 libras -división en la que posee los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- vendrá a Puerto Rico para hacer su campamento aquí, pues podrían manejar de manera más efectiva una pérdida de peso como la que experimentó en los pasados días.

Maldonado explicó que Serrano es una 126 libras natural y hacer ese peso le es mucho más fácil que las 135 libras de su próxima pelea.

El mánager también tuvo palabras de elogio para el grupo de boxeadores que ayudaron a Serrano a entrenar, particularmente para el boricua Jayson “La Maravilla” Vélez, que supo imitar el estilo de la contrincante irlandesa. De hecho, el boxeador fue invitado a unirse al entrenamiento por lo que saldrá hacia Nueva York el viernes y estará por allá dos semanas.

Los planes son que tengan unas seis sesiones de guanteo que le sirvan tanto a Serrano como a Vélez, que tiene una pelea en mayo.

“El guanteo de Jayson fue único. Él vio videos de Katie Taylor y la imita. Fue tremendo pues me preguntaba: ‘¿Qué tú quieres que yo haga?’, y yo le decía dale duro o le decía que no se dejara tocar o que la agarrara o la empujara. Todo lo que yo le pedía, lo hacía. Es un boxeador experimentado. Por algo le llaman ‘La Maravilla’ porque es maravilloso en lo que hace”, dijo Maldonado.

El clima la golpeó duro

Maldonado explicó que la decisión de regresar a la Gran Manzana para culminar el entrenamiento de cara al combate ante Taylor el próximo 30 de abril en el Madison Square Garden, de Nueva York, se dio debido a una combinación de dos situaciones. El primero eran asuntos personales de Maldonado que tenía que resolver, pero el más importante fue la pérdida acelerada de peso que experimentó la campeona ante las altas temperaturas que se han experimentado en el país los últimos días y a la sofocante humedad.

Estes tipo de clima no es algo a lo que Serrano, que vive en Nueva York, está acostumbrada.

“Como Amanda viene de Nueva York, donde la temperatura a veces está a 30 grados y hasta 40, al llegar a Puerto Rico con la temperatura entre 75 y 80 y con un porciento de humedad de 74 a 75. Sudaba mucho. Ella es la campeona de las 126 libras, que es su peso normal, y su peso sin entrenar son 135. Cuando llegamos aquí pesaba 138 libras y en una semana bajó cuatro libras”, expuso el técnico.

“No quería que me bajará tres o cuatro libras más y que llegara a la pelea muy por debajo del peso permitido (de 133 a 135 libras)”, añadió Maldonado, quien salió con la boxeadora y todo el equipo de trabajo ayer, martes.

El equipo de Serrano tenía planificado estar en Puerto Rico hasta el 4 de abril.

“Si no fuera porque sudó mucho y perdió tanto peso, nos hubiéramos quedado allá el campamento completo”.