La boxeadora boricua Amanda Serrano y su próxima oponente, la irlandesa Katie Taylor, se volvieron a ver las caras esta mañana en Londres en lo que fue su segunda conferencia de prensa para promover el megacombate entre ambas el próximo 30 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York.

Y durante el encuentro, que se celebró una vez más con cordialidad -como la pasada semana en Nueva York-, Serrano le lanzó un reto a Taylor: pelear 12 asaltos de tres minutos como los boxeadores hombres, en vez de los 10 asaltos de dos minutos que duran las reyertas femeninas por título mundial.

“Esto es todo sobre igualdad. Deberíamos hacer el cambio ahora mismo, así que Katie, ¿quieres hacerlo? ¿Doce rounds de tres minutos? Como los hombres”, le cuestionó Serrano a Taylor durante la conferencia de prensa.

La irlandesa, con marca invicta de 20-0 con seis nocauts y campeona unificada del peso ligero, no se mostró muy interesada en subir el tiempo de la pelea.

“No creo que eso haga una diferencia. La pelea ya es icónica. La preventa ya es la segunda mejor en la historia, eso lo dice todo. Esta pelea es más importante de lo que nosotros creemos”, ripostó Taylor.

Serrano, no obstante, insistió.

“Yo entiendo eso, pero si quieres hacer un cambio para el futuro, y que las personas nos conozcan, que los promotores no hablen mal del boxeo femenino, necesitamos enviar un mensaje”, enfatizó la boricua, a lo que Taylor respondió que “creo que ya estamos enviado un mensaje al pelear entre nosotras, en el primer lugar. Es la mejor contra la mejor”.

Tal como mencionó Taylor, los promotores de la pelea -Jake Paul por Serrano y Eddie Hearn por Taylor- celebraron la pasada semana que la preventa fue la segunda más exitosa en la historia del Madison Square Garden para una cartelera de boxeo, sin importar el género. La pelea Serrano-Taylor marcará la primera ocasión que una reyerta entre mujeres estelarizará una velada de boxeo en el icónico Madison Square Garden.

Un poco de animosidad

Durante la conferencia, sí hubo un momento donde afloró algo de tensión, cuando Taylor insinuó que Serrano aún no había sido probada con una pelea fuerte, dura, que la “pusiera en las trincheras”.

“Tengo todo. No se puede cuestionar mi corazón, mis destrezas, mi poder, mi quijada, no hay nada que tenga Katie Taylor que me obliguen a responder las preguntas que ella cree que se necesiten responder”, respondió Serrano. “Yo soy una boricua, tengo sangre latina, tengo todo el corazón del mundo”, añadió.

¿Hay revancha garantizada?

Igualmente, se le preguntó al promotor Hearn si existía en los contratos firmados alguna cláusula que garantizaría una revancha.

“Si la pelea es lo suficientemente grande, la haremos de nuevo. Las cláusulas de revancha solo existen si la campeona pierde, y Katie es la campeona”, respondió Hearn.

Efectivamente, en la pelea estarán en juego los cinturones de las 135 libras de Taylor de los cuatro organismos principales. Serrano, quien ha ganado títulos en siete divisiones distintas -un récord-, ostenta marca de 42-1-1 con 30 nocauts.