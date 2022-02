La campeona mundial de siete divisiones, la puertorriqueña Amanda Serrano, ha dado un paso adicional en su trayecto deportivo al anunciar que guiará la carrera de su compatriota, la boxeadora Nicole Ocasio, en conjunto con la empresa RB Management.

Serrano, que ha vivido la disparidad entre el boxeo masculino y el femenino, se encuentra en su mejor momento de cara al combate ante la campeona indiscutible de las 135 libras, la irlandesa Katie Taylor, que se efectuará el sábado, 30 de abril en Nueva York.

El anuncio fue compartido tanto por Serrano como por Ocasio en sus redes sociales. Igualmente, fue informado a través de un comunicado de prensa.

“Mi isla ha producido algunos de los mejores boxeadores masculinos y mientras tanto, las mujeres hemos demostrado ser igualmente buenas. Estoy muy feliz de asumir la tarea de dar a conocer a la próxima superestrella femenina Nicole Ocasio”, expresó Serrano en declaraciones escritas.

“En Nicole veo a una joven súper dedicada, que tiene un talento excepcional y una humildad que la distingue. Su pasión por el boxeo es algo serio y de su talento ni hablar. Si se mantiene dedicada y enfocada, estoy segura que Puerto Rico tendrá otra campeona mundial muy sólida, pero vamos paso a paso. No será fácil el camino, pero tiene las herramientas para llegar muy muy lejos”, añadió la expterimentada deportista que cuenta con foja de 42-1-1 y 30 nocauts.

Ocasio, natural de Carolina al igual que Serrano pero residente en Texas, conquistó cinco campeonatos nacionales en los Estados Unidos y fue dos veces ganadora del prestigioso torneo de los Guantes Dorados.

Debutará como profesional el viernes, 1 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de un evento promovido por la empresa Shuan Boxing. La pelea será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la empresa promotora. El evento comenzará a las 7:00 p.m.

Nicole "La Intocable" Ocasio fue dos veces ganadora del prestigioso torneo de los Guantes Dorados. (Suministrada / RB Management )

“Quiero darle las gracias a nuestra campeona Amanda Serrano y su equipo de trabajo por el interés en mí. Me sorprendió mucho saber de su deseo de querer manejar mi carrera. También agradecida por todo lo que Amanda ha logrado con mucha disciplina, determinación y sacrificio por el boxeo femenino y Puerto Rico. No tengo palabras para describir como me siento. Soy una joven orgullosa, bendecida y agradecida del apoyo incondicional de mi amada isla”, declaró Ocasio.