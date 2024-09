Amanda Serrano proyecta un futuro brillante para el boxeo boricua

Allí, los tres púgiles continuaron su campamento de cara a la cartelera Most Valuable Prospects , de la firma promotora Most Valuable Promotions (MVP), que pertenece al manejador de Amanda, Jake Paul. El evento representa la novena edición de la iniciativa de Paul, pero la primera en la isla.

“El corazón mío es boricua antes que nada. Quiero ver crecer la isla de Puerto Rico porque hay talento, tengo la plataforma. Jake (Paul), Nakisa (Bidariany, cofundador de la compañía) y MVP me dieron la plataforma y quiero hacer lo que ellos hicieron conmigo”, dijo Serrano sobre el legado que le gustaría dejar en el boxeo boricua.

Krystal Rosado: “Es un sueño cumplido”

Jan Paul Rivera: “Queremos dar un gran show”

“Estamos al 100, al 200% y queremos dar un gran show. (He tenido) una gran preparación, (estoy) enfocado y lo verán esa noche... estamos trabajando para los ocho asaltos, pero lo que llegue esa noche vamos a estar ready. Si la mano llega y lo podemos acabar antes, nos vamos tempranito para casa” , aseguró el boxeador con marca de 10-0, 6 KO.

Alexis Chaparro: “Es una bendición”

“No tengo expectativas. Simplemente, voy a ir allí a divertirme y si Dios quiere, que Dios me bendiga con una victoria” , aseguró a este medio.

“Me siento muy emocionado. Mi familia, mi abuela y mis tíos, todos dicen: ‘ wow , tendrás la oportunidad de luchar en la patria de donde proviene tu familia’. Dicen que es una bendición y me alegro de haberlos hecho sentir orgullosos”, dijo.

“Me encanta el calor (de Puerto Rico). No me gustan mucho los mosquitos, pero es algo a lo que me tengo que acostumbrar”, compartió entre risas. “Estoy feliz de estar aquí”.