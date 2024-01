Antes de que los boricuas le pusieran pasto a los camellos en la víspera del Día de los Tres Reyes Magos, la campeona Amanda Serrano siente que ya ella recibió un gran regalo por adelantado: tener la oportunidad de pelear ante su gente en el Coliseo de Puerto Rico en marzo próximo. Y también siente que es un obsequio que le regaló al país.

A finales de diciembre, Serrano (46-2-1, 30 KO’s) anunció que estará enfrentando a la alemana Nina Meinke (18-3, 4 KO’s) el 2 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot. Esa noche, la carolinense defenderá sus títulos de la OMB, de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

En la cartelera, a su vez, estarán activos Jake Paul como semiestelar, el campeón mundial junior mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño Jonathan “Bomba” González, la medallista centroamericana Krystal Rosado y el invicto arecibeño Néstor Bravo.

PUBLICIDAD

El viernes, Serrano tuvo un encuentro con la prensa del país de manera individual para continuar promocionando el evento de marzo. Y la estelar púgil se mostró emocionada con el apoyo de los boricuas a la cartelera ante la buena cantidad de boletos vendidos hasta el momento, especialmente, en el área de arena del coliseo.

Y un día después de aparecer en el tercer partido de la serie semifinal del béisbol invernal entre Caguas y los locales Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn para hacer el primer lanzamiento, Serrano se sentó a conversar con El Nuevo Día.

Ayer (jueves) hiciste el lanzamiento de honor en el partido de los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas, ¿te gusta la pelota?

— Sí, es mi segundo deporte favorito porque crecí con mi papá y con mi hermano mirando el béisbol. Me encanta el béisbol. Es un poquito más fácil para entender.

¿Tienes algún pelotero favorito en la liga invernal de Puerto Rico o en las Grandes Ligas?

— Yo soy superorgullosa de todos los boricuas. Yo soy muy buena amiga de (Francisco) Lindor, de (Edwin) “Sugar” Díaz, y (Tomás) Nido. Yo estoy superorgullosa de ellos y siempre los estoy apoyando.

¿Y ese brazo, cómo lo sentiste en ese lanzamiento?

— Oh, Dios mío. Yo quería llorar. Eran la mitad de las personas del ‘Choliseo’, así que fue como un calentamiento. Yo estaba cómo ‘ok, con calma, tranquila’.

El sábado se celebra el Día de los Reyes en la isla, aunque creciste en Estados Unidos, ¿recuerdas algún regalo especial?

PUBLICIDAD

— No tengo un regalo porque viví mi vida entera en Nueva York, así que no sé mucho de eso. Pero un regalo de mi equipo, de ustedes y de mi isla, es el sueño de pelear en el “Choliseo” frente a mi gente. Eso es un gran regalo para mí.

¿Qué le regalarías a los boricuas como obsequio de Reyes?

— La pelea en casa porque va a ser una gran noche y voy a dar todo lo que tengo frente a mi gente y con el calor de mi isla. Todo eso me va a ayudar a pelear con mi mejor capacidad.

¿Cómo te preparas para esta pelea del 2 de marzo?

— Entreno de la misma manera que siempre, fuerte, muy fuerte. Aquí el calor no es muy fácil para entrenar, pero eso me ayuda en la pelea. Aunque no sé mucho de mi oponente, sé que ella es una persona que pelea cómoda, es zurda como yo, así que solo entreno para eso. Mis oponentes a veces cambian sus estilos, pero cuando yo estoy ahí y golpeo una o dos veces, ellas no saben el mío.

¿Has cambiado algo en este entrenamiento para esta pelea?

— No. Ahora estoy entrenando con “Bomba” y es zurdo como yo y eso me ayuda porque estoy entrenando con otro campeón. Nos ayudamos uno a otro.

Peleaste por última vez en Puerto Rico el 25 de marzo de 2021, ¿cómo se siente estar de vuelta?

— Siempre que peleo aquí es una cosa muy diferente. Es muy duro para mí porque siento el amor y el cariño de mi gente, eso me pone bien emocionada, y con un poquito de presión también, pero he crecido en cada una (pelea). Yo solo quiero estar allí, dar un espectáculo para mi gente como siempre lo hago y hacerlos (sentir) orgullosos.

PUBLICIDAD

¿En qué piensas para que esa presión que mencionas no te afecte?

— Gracias a Dios que ya he hecho peleas aquí, yo sé cómo se siente. Ya peleé en el Madison Square Garden frente a 19 mil personas. Cuando peleé en Texas y en Florida fue en frente de mucha gente, así que sé cómo relajarme y ponerme muy tranquila. La presión es distinta porque quiero ser la mejor para mi gente. Ya he estado en esos escenarios, sé cómo relajarme.

Es tu pelea 50 como profesional, ¿fue pura casualidad que se diera en Puerto Rico?

— No, no. Yo dije, ‘oh my God’, mi pelea 50 es en el ‘Choliseo, en mi isla. Es un sueño y una bendición también.

Repetirás con una pelea a 12 asaltos de tres minutos, ¿qué continúa significando esta decisión para ti?

— Quiero terminar mi carrera peleando 12 rounds de tres minutos. Yo necesito tomar una postura a favor de la igualdad en el deporte. Significa mucho y ojalá muchas más chicas también lo hagan. Realmente creo que necesitamos un cambio en el deporte. Solo quiero que las chicas jóvenes crean en sí misma, que puedan hacerlo, que si crees en algo hay que adoptar esa postura. Es un sacrificio, te tomas el riesgo, y lo hice porque me encanta pelear en tres minutos y 12 asaltos. Demostré que podemos hacerlo, no solo yo, sino también mi oponente, Daniela Ramos. Ambas peleamos 12 asaltos increíbles de tres minutos porque nosotras tenemos el poder para hacer eso.

PUBLICIDAD

Amanda posa con la faja del título de la OMB. (Nahira Montcourt)

El 27 de diciembre comenzó la venta de boletos, ¿cómo te sientes con el apoyo del público boricua?

— Superorgullosa. Yo sabía que mucha gente quería ir al ‘Choliseo’ para ver mi pelea, pero no sabía que en un día toda el área de arena estaba vendida. En un solo día, yo estaba como ‘¡wow!’, mi gente me ama. Pero yo sabía porque mi equipo MVP (Most Valueable Promotions) quiere hacer un espectáculo. Jake Paul va a la pelea, Javon “Wanna” Walton va a estar en su debut y es un gran peleador también. Más estará “Bomba” y Krystal Rosado, que son mis peleadores y me siento orgullosa de que puedan pelear esta cartelera porque no muchas personas pueden pelear en el ‘Choliseo’. Esta es la tercera pelea en el ‘Choliseo’, así que es muy grande para nosotros.

Eres la manejadora de Jonathan “Bomba”González y Krystal Rosado, ¿cómo podrás dividir las tareas de concentrarte en tu pelea y también ayudarlos a ellos?

— Eso es difícil también porque me pongo más nerviosa por ellos que por mi pelea, porque yo sé que ellos entrenan duro también. Con mi pelea estoy en control, aunque uno nunca sabe. Con “Bomba” nosotros estamos entrenando muy duro y Krystal siempre está entrenando muy duro. Estoy lista y estoy superorgullosa.

La expectativa es ganar el combate, ¿cómo piensas celebrarlo si sucede?

— Ese día es muy especial porque es el cumpleaños de mi cuñado, mi entrenador y manejador, Jordan Maldonado. Yo necesito ganar en grande. No tengo que comprarle un regalo. Mi familia viene de Nueva York, y siempre celebro comiendo un gran hamburger.

¿Quién o quiénes son las personas que deseas que estén allí?

— Mi hermana. Yo la necesito a ella en toda mi pelea, en mi esquina.

Finalmente, ¿te sientes lista?

— Sí, yo siempre me siento lista. Estoy entrenando duro ahora y sí, yo estoy lista.