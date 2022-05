De todas las cosas que Amanda Serrano puede pensar cuando le preguntan si le robaron la pelea contra Katie Taylor el pasado 30 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York, la boricua mencionó una posible teoría: el plan de hacer una trilogía.

Claro está, para que tres capítulos se completen, primero tiene que celebrarse una revancha, la cual se cocina a fuego lento para realizarse en Irlanda, hogar de campeona indiscutible de las 135 libras, a finales de este año luego de que ambas boxeadoras protagonizaran un gran espectáculo ante casa llena en la famosa instalación de la Gran Manzana.

Taylor se impuso por decisión dividida en la histórica pelea, resultado que fue cuestionado por los seguidores de Serrano y expertos en la materia.

De regreso a Puerto Rico este fin de semana para agradecer el apoyo de sus seguidores en la isla, Serrano enfrentó la pregunta sobre si el plan original de los promotores es crear una serie de peleas entre Taylor y ella, razón de su cerrada derrota.

“No estoy segura. No fue la culpa de Katie. Fueron los jueces. Ellos tomaron la decisión. Dos de tres la vieron ganar a ella. Sé que desde el principio el equipo de Katie hablaba de una trilogía, que iba a ser una trilogía. Ahora mismo, vamos a tener una revancha, así que cuando le gane, habrá una tercera. No sé. Se lo dejamos a los dioses del boxeo”, contestó.

Cuando sonó el campanazo final, el promotor de Taylor, Eddie Hearn, y el de Serrano, Jake Paul, no vacilaron en comenzar a realizar planes para la segunda parte.

Abordado por El Nuevo Día, Paul no le huye a la idea de que ambas púgiles peleen dos veces más.

“Seguro. Vamos a hacer que la revancha suceda. Será una pelea más grande y ella va a obtener la victoria y seguramente veremos una tercera”, comentó Paul.

“Su equipo dijo una trilogía. Ahora se habla de la revancha porque se cree que gané. Los fanáticos merecen una revancha. Creo que merezco una revancha. Cuando le gane, quizá ella querrá una pelea más, así que veremos”, agregó Serrano, por su lado.

Situación de sus fajas peso pluma

Sin embargo, antes de que la segunda pelea sea una realidad, está el hecho de que Serrano, siete veces monarca en divisiones distintas, es la vigente campeona de las 126 libras de dos organismos. La boricua, de 33 años, subió dos divisiones para verse con Taylor.

Jordan Maldonado, entrenador y manejador de Serrano, explicó que recibió permiso de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para poner en pausa una defensa de sus títulos por dos peleas.

La primera fue contra Miriam Gutiérrez, ganada por decisión unánime, el pasado diciembre en Tampa, Florida en su estreno en las 135 libras. La segunda fue el revés ante Taylor.

“La meta es unificar los títulos (de las 126). Las 135 fue porque los fanáticos lo querían. Dependerá de las organizaciones porque nos dieron break para dos peleas (en las 135). Siendo la campeona, tenemos que darle la oportunidad a otras peleadoras. Así que a lo mejor querrán que defendamos los títulos antes que Katie. Si eso pasa, será lo correcto”, declaró Maldonado, sin planes de dejar las correas vacantes.

La mexicana Erika Cruz (14-1) es la campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sarah Mahfoud (11–0, 3 KO), de Dinamarca, es la reina de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Serrano tiene marca de 42-2-1 con 30 nocauts. Taylor, por su parte, pelea para 21-0 con seis nocauts.