“Pitufo” Díaz se inspira en su entrenador Jorge Linares, quien tuvo un renacer en su carrera después de los 30 años

“Creo que ahora tengo más actividad física, tengo dos campamentos preparados para él (Lebrón). Me siento bien, ando enfocado y motivado. Tengo condición física; lo van a ver el sábado. Cuando vean a Pitufo en el ‘ring’ voy a parecer un ‘middleweight’ (peso mediano, 160 libras). Me he preparado con mucha seriedad, con buena alimentación, y mental y espiritualmente. Tengo todas las bases llenas como dice uno para dar el grand slam”, declaró Díaz en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Orlando, Florida.