Henry “Moncho” Lebrón está decidido a demostrar que está listo para una victoria ante Christopher “Pitufo” Díaz

Para Lebrón, que no sube a un ensogado desde el 4 de noviembre de 2023, será una oportunidad para demostrar que está en condiciones óptimas y para encarrilar carrera. Díaz -por su parte- ha peleado dos veces en el 2024 y en ambas ha ganado por nocaut.

“A pesar de estar un año inactivo, me mantuve todo el tiempo entrenando y haciendo los guanteos necesarios. No estoy fuera de forma y no tengo ningún problema”, expresó Lebrón en entrevista con El Nuevo Día durante un entrenamiento público realizado en el gimnasio Wilfredo Gómez.