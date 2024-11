“Definitivamente, hay una oportunidad (para realizar la pelea ahí). No necesariamente, pero es algo que nos gustaría hacer. Katie ya realmente ha hecho todo. La última vez que hubo boxeo ahí (en el Croke Park) fue con Muhammad Alí hace años (1972). Sería un evento masivo. Hablaremos con el equipo de Serrano y MVP (Most Valuable Promotions), pero a nosotros nos gustaría mucho escenificar el próximo evento de Katie en Irlanda”, apuntó.

1 / 16 | ¡Un combate para la historia! Así transcurrió la segunda reyerta entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Amanda Serrano cayó por segunda vez frente a la irlandesa Katie Taylor. - The Associated Press

Aparte de sus cetros superligero, Taylor, de 38 años, tiene la faja de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), título que no defiende desde 2022. La CMB tomará una decisión sobre el campeonato el mes entrante.

Vio a ganar a Taylor

“No me molestó porque todos querían ganar. Si ves nuevamente la pelea, la herida fue causada con Amanda moviéndose adelante. Sucede mucho. Es algo que pasa con peleadores zurdos y no ortodoxos. Estaban muy cansadas. Fue una pelea muy físicia. Katie no es conocida por ser una peleadora sucia. Nunca lo ha sido. Amanda y Jordan, y yo, todos estuvimos emocionales porque queríamos ganar. Fue una pelea física y esas cosas pasan”, sentenció.