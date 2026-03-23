Con la maleta llena de sueños: “El Chulo” Santiago vuelve a Japón a defender su reinado

En peso corporal y con el 95% de su campamento completado, el plan de pelea definido y la aclimatación establecida, el campeón humacaeño René “El Chulo” Santiago partirá este jueves hacia Japón para defender sus títulos ante el local Masataka Taniguchi.

Santiago (15-4, 9 KO’s) abrió su campamento a los medios este lunes, acompañado por su equipo de trabajo liderado por el entrenador Jonathan López, su manejador Margaro Cruz y su promotor Félix “Tutico” Zavala. Su familia también lo acompañó.

El boxeador se declaró listo para el reto en Japón frente a Taniguchi (21-5, 15KO’s).

“Estamos al 100%, en busca de una tercera victoria consecutiva, esta frente a un gran rival, un excampeón mundial”, expresó. “Estamos agradecidos por la oportunidad que nos están brindando en ese país”.

Santiago indicó que ha estado marcando entre 114 y 115 libras durante el campamento. La pelea será el 3 de abril. Además, señaló que su tercera experiencia viajando a pelear al otro lado del mundo le permite manejar cada vez mejor la aclimatación al cambio de horario. Tendrá 10 días para adaptarse.

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Taniguchi es conocido en Puerto Rico por haber vencido y destronado a Wilfredo “Bimbito” Méndez en 2021. También se enfrentó al boricua Melvin Jerusalem.

No obstante, se trata de un Taniguchi distinto, tanto por el tiempo transcurrido desde aquella victoria en las 105 libras como por su actual desempeño en las 108 libras.

Es un peleador zurdo, con 15 nocauts en su carrera, y enfrenta a un Santiago que se siente cómodo ante ese tipo de guardia.

“Hemos trabajado distintas estrategias con Iván Calderón y con Kiria Tapia”, explicó Santiago al mencionar reconocidos peleadores zurdos. “Además, vengo de enfrentar hace dos años a un campeón mundial zurdo como Jonathan ”Bomba" González, en un gran combate. Para mí, el cambio de guardia no es un problema, como lo he demostrado anteriormente”.

Masataka Taniguchi, durante su combate de 2021 ante el boricua Wilfredo "Bimbito" Méndez. (Koji Sasahara)

Santiago cayó ante González por decisión en 12 asaltos.

Asimismo, realizó parte de su campamento junto al campeón mundial de las 105 libras, el boricua Oscar “El Pupilo” Collazo, de cara al combate ante Taniguchi.

Según el análisis de su esquina, Taniguchi es predominantemente zurdo. Sin descuidar la mano derecha, Santiago se ha preparado para neutralizar su izquierda.

“Usa mucho su mano zurda, tanto en recto como en gancho y volado”, describió el entrenador López. “Después de que logremos neutralizar esa mano, Taniguchi será nuestro”.

René Santiago posa con sus dos títulos. (OMB/All Star Boxing)

“Además, tiene muchos defectos por donde podemos atacarlo”, añadió López sobre la defensa del japonés.

Santiago nunca ha sido noqueado en sus cuatro derrotas profesionales. Por su parte, Taniguchi sufrió una derrota por nocaut técnico ante Jerusalem en combates titulares.

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Las cinco derrotas de Taniguchi no han influido en la preparación de Santiago, quien evita caer en exceso de confianza basándose en los récords.

“No menosprecio el hecho de que tenga cinco derrotas. Yo tengo cuatro, y miren dónde estoy hoy. Todos somos guerreros y salimos con el mismo objetivo”, afirmó Santiago mientras sostenía sus dos cinturones.

“Voy con ese mismo plan: defender por tercera vez, ante un japonés y en su casa”, agregó.

Santiago llega a este combate tras dos victorias en 2025, ambas en Japón, frente a los contendores Kyosuke Takami (10-0) y Sokichi Iwata (14-1). Ganó ambas peleas por decisión, siendo la más cerrada ante Takami, donde dos de los tres jueces le favorecieron.

René Santiago —izquierda— tiene la experiencia de haber enfrentado a un peleador de guardia zurda, como lo fue hace dos años Jonathan "Bomba" González. (Nahira Montcourt)

Japón ha recibido a Santiago con los brazos abiertos. El humacaeño sigue los pasos de uno de los grandes campeones boricuas, el bayamonés Wilfredo Vázquez, conocido como el “Campeón en Maletas” por la cantidad de veces que peleó y defendió sus títulos en Japón.

De la mano de Zavala, quien también promovió a Vázquez, Santiago aseguró sentirse cómodo y valorado peleando en ese país.