El puertorriqueño y prospecto junior welter Danielito Zorrilla vio caer su invicto el viernes en California al perder por decisión unánime ante Arnold Barboza, Jr., no sin antes poner en aprietos al eventual ganador y estremecerlo con un derechazo en el décimo asalto del combate estelar en el Pechanga Resort Casino en Temecula.

Barboza, californiano de raíces mexicanas, mejoró su récord intachable a 27-0 con 10 nocauts, mientras el puertorriqueño vio caer el suyo a 16-1 con 12 nocauts.

Las tarjetas de los tres jueces favorecieron a Barboza por 98-92, 97-93, 97-93.

Barboza regresó de una inactividad de 11 meses, logrando desgastar a Zorrilla con un ataque al cuerpo consistente y manos derechas bien colocadas. Zorrilla, quien estaba abajo en la tarjetas, logró entonces un empuje final en el décimo asalto.

El boricua conectó un derechazo que hizo tambalear a Barboza, creando un momento de mucha ansiedad para el destacado peleador del Sur de California. Barboza pasó la embestida, se compuso y se aferró a la victoria.

Barboza celebra en el centro del cuadrilátero rodeado por la bandera mexicana. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

“Estaba un poco fuera de ritmo por la inactividad. Ha sido un tiempo desde que estuve en el ring por última vez. No quiero estar así de inactivo nunca más. Quiero estar peleando constantemente. Estuve un poco desequilibrado cuando me conectó en el décimo asalto. No estaba lastimado. Una vez perdí el equilibrio, volví rápido a lo mío sin problemas. Mi acondicionamiento físico es clave. Mi acondicionamiento estaba en su punto”, dijo Barboza tras el combate.

“Mi manejador sabe que si no podemos conseguir una oportunidad por el título mundial, sabe a quién quiero. Queremos a Teófimo (López). Es una oportunidad por el título o él”.