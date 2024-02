Delineados los próximos pasos de Subriel Matías: rumbo a México mientras espera que se oficialice su próxima pelea ante Liam Paro

Para este viaje sale con mucha confianza porque está claro en cuanto al contrincante al que se medirá y porque ya no tiene contrato con Premier Boxing Champions (PBC) , compañía con la que tanto él como Rodríguez no se sentían cómodos.

“Voy con más confianza (a su nuevo campamento) porque se supone que hayan cambiado varias cosas en cuanto a fecha. No estamos con PBC, es más serio el asunto. Las puertas están abiertas con ellos (PBC), pero nuestra próxima pelea no va a ser con ellos”, expresó Matías momentos antes de tomar el primer vuelo que lo llevaría a Miami para de ahí partir hacia México.

“Él (Paro) es aguerrido y tiene su boxeo. Se para. Es zurdo y es fuerte. Hay que ver si tiene los mismos coj... que yo. Me gusta y eso es lo que el fanático quiere ver, porque nadie quiere ver a dos personas corriendo por el ring”, declaró el peleador, quien tiene marca de 20-1 con 20 nocauts .

“El título hace posible que las cosas vayan a mi favor. Todos quieren ser campeón y pocos pueden, y entonces tienen que aprovechar las oportunidades que se les presenten. Yo hubiera hecho lo mismo. De hecho, nosotros lo hicimos. Así que entiendo el hambre que tiene Liam Paro de querer venir a mi casa a quitarme lo que tanto me costado, porque el título no me lo han regalado”, estipuló.