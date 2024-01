Oscar Collazo analiza la posibilidad de hacer cinco defensas al año: “Todo depende de las peleas”

En su caso, el peleador invicto reconoce que “es bien difícil” embarcarse en una misión como esa pues el pasado año se agotó “mucho” con sus tres reyertas. No obstante, reiteró que “ me veo haciéndolo”.

Regresa al ensogado en abril

“Me siento bien (para pelear en abril). No hubo lastimaduras y me siento en muy buena condición. Ahora es cuestión de ir al gimnasio. A mí me encanta el gimnasio. Ese es mi trabajo y es lo que hago todos los días. Hay que aprovechar el momento, el boom. Hay que aprovechar la condición física que tenemos y la manera en la que me he alimentado para seguir”.