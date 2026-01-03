Desaparece Jake Paul del escalafón del peso crucero de la AMB

Panama City - Jake Paul ha caído del ranking de peso crucero de la AMB después de que el YouTuber convertido en boxeador fuera derrotado rotundamente por el excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua el mes pasado.

La mandíbula de Paul se rompió en dos lugares y el estadounidense necesitó cirugía para reparar el daño después de la derrota por nocaut en el sexto asalto que le propinó Joshua en una pelea de peso completo en Miami.

Paul (12-2, 7 KO) había ingresado al ranking de peso crucero de la AMB en el puesto número 14 en julio, poco después de vencer a Julio César Chávez Jr., de 39 años, por decisión unánime en Anaheim, California.

Paul enfrentó en Chávez Jr. a un peleador en decadencia que hizo apenas su segunda pelea en un año, tras estar fuera de los cuadriláteros por dos años y siete meses entre diciembre de 2021 y julio de 2024.

Al reaparecer en 2024, Chávez Jr. le ganó a Uriah Hall, un boxeador que antes de enfrentar al mexicano solo había hecho una pelea y tenía récord de 0-1.

Entonces, casi un año después, en junio de 2025, enfrentó a Paul, quien lo derrotó. Chávez Jr. no pelea desde entonces.