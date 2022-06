El campeón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 168 libras, el puertorriqueño Edgar Berlanga, será multado y suspendido por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York después de que intentara morder al colombiano Alexis Angulo en la pelea del sábado en el Madison Square Garden, reportó el portal especializado en deportes ESPN.

Según la nota firmada por el periodista Mike Coppinger en la que cita una fuente ligada a la mencionada comisión deportiva neoyorquina, el incidente es revisado por lo que se espera una decisión oficial con los detalles del castigo este viernes.

Berlanga, quien ganó el combate por decisión unánime, fue captado por las cámaras mientras intentaba morder a Angulo (27-3, 23 KO’s) por la zona entre el cuello y el hombro en el séptimo asalto de la pelea titular que se celebró el día antes de la tradicional Parada Puertorriqueña de Nueva York. El boricua no fue sancionado por el árbitro en ese momento. Berlanga sostuvo que su reacción fue en respuesta a los repetidos codazos que recibió del colombiano.

Berlanga (20-0, 16 KO’s) se disculpó posteriormente a través de su cuenta de Twitter por lo ocurrido.

“Quiero disculparme por mis acciones y por lo que dije ayer sobre la mordedura de Mike Tyson. Estaba en el momento y me adelanté un poco. No quita la vergüenza que me he causado a mí mismo, a mi equipo, a Top Rank y a muchos otros”, escribió el domingo.

“Reaccioné mal y asumo toda la responsabilidad. En el futuro, voy a ser más consciente y alentador en mi comportamiento. Una vez más, pido disculpas”, agregó el peleador que retuvo su título de las 168 libras luego que su retador fallara en hacer el peso el día previo a la reyerta.

La pelea del sábado marcó la segunda ocasión en que Berlanga protagoniza una pelea en el Teatro Hulu del Madison Square Garden y que es transmitida por ESPN. La vez anterior se midió ante el canadiense Steve Rolls, a quien también venció por decisión unánime en otra discreta presentación.