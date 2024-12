El australiano Liam Paro no descarta una revancha ante el puertorriqueño Subriel Matías

Carolina - El campeón australiano Liam Paro está encantado con la idea de hacer su primera defensa del cinturón de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Puerto Rico y aunque no descarta una revancha ante el boricua Subriel Matías, su mente está enfocada en su pelea de este sábado ante el estadounidense Richardson Hitchins .

“Para ser honesto, la primera vez que vine aquí encontré un país hermoso, con gente hermosa. Regresar al país que me dio la oportunidad de convertirme en campeón, para defender el título aquí, es especial para mí. Estoy dispuesto a hacerlo, a cumplir con el trabajo el sábado por la noche y ganar más fanáticos puertorriqueños al final de todo ”, expresó el púgil, quien cargaba su cinturón campeonil.

“Cualquier cosa es posible, pero no estoy pensando más allá de esta pelea. Tengo un prospecto invicto frente a mí, así que mi mente está enfocada exclusivamente en el trabajo y en Hitchins, y en lograr una victoria dominante”, dijo Paro.

“No subestimo ninguna pelea. Esos combates no estarán disponibles si no supero a Hitchins el sábado por la noche. Así que, como dije, mi mente está completamente en Hitchins”, puntualizó.

“Este tipo prefiere correr”

El peleador natural de Queensland explicó que intentó conseguir peleas ante Devin Haney y Teófimo López , pero no hubo interés.

“Intentamos conseguir nombres más grandes, Haney, López, pero no hubo interés. Siempre he dicho que quiero ser un campeón activo, y Hitchens era mi retador obligatorio. Sabía que tendría que enfrentarlo tarde o temprano, y pensamos: ‘¿Por qué no hacerlo ahora en lugar de después?’”.