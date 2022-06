El puertorriqueño Jonathan “La Bomba” González defendió con éxito su campeonato mundial del peso minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), con un triunfo vía decisión unánime ante el filipino Mark Anthony “Baby Boy” Barriga (11-3, 2 KO) en el turno estelar de ProBox TV el viernes en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida.

González, que mejoró su récord a 26-3-1 con 14 nocauts, fue favorecido por los tres jueces del combate, con puntuaciones de 115-113, 117-111 y 117-111.

“Me siento feliz,” dijo Jonathan González por medio de un comunicado. “Este muchacho mueve bien los pies. Fue un poco difícil encontrarlo, pero tenía fe en mi acondicionamiento porque tengo el mejor equipo del mundo. Después del octavo asalto, mi esquina me dijo que me concentrara más. Sabía que tenía que iniciar una guerra en el ring. Sé que tengo que evaluar mi actuación y trabajar en algunas cosas que no hicimos bien esta noche”.

González viene de convertirse en campeón por primera vez el pasado mes de octubre cuando derrotó al mexicano Elwin Soto por decisión dividida en una cartelera celebrada en Fresno, California.

PUBLICIDAD

En una de las peleas preliminares, el prospecto boricua de peso superpluma Jaycob Gómez (5-0, 4 KO) de Caguas, venció por decisión unánime al paraguayo Ramón Esperanza (22-21-1, 11 KO) en un choque a seis asaltos. Los tres jueces vieron a Gómez ganar con puntuaciones de 59-55, 60-54 y 60-54.

En tanto, el peso pluma ponceño Jan Paul Rivera mejoró su foja a 3-0 con tres nocauts al derrotar por la vía rápida a los 2:13 del primer asalto, a César Martínez (4-7-2, 1 KO), de Los Ángeles.