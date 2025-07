Serrano (47-3-1, 31 KO’s) y Taylor (24-1, 6 KO’s) coincidieron el miércoles durante la última conferencia de prensa de la cartelera, que incluirá también importantes combates como Alycia Baumgardner vs. Jennifer Miranda y Savanna Marshall vs. Shadasia Green.

Igualmente, Ellie Scotney vs. Yamileth Mercado y Chantelle Cameron vs. Jessica Camara.

“Vuelvo a pelear (contra Serrano) porque me encanta el desafío… Creo que puedo vencerla otra vez”, dijo Taylor el miércoles, en referencia a por qué aceptó la trilogía contra una futura Salón de la Fama como Serrano.

La boricua, por su lado, ripostó: “Perder nunca es divertido, pero solo pierdes si sientes que caíste, y yo no sentí que perdiera. Mi equipo me dijo que no perdí... como dice Jake Paul, hay que convertir esa derrota en victoria, y eso es lo que haremos el viernes por la noche”, destacó Serrano.