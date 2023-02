La peleadora mexicana Erika Cruz no salió contenta con el resultado de la pelea que protagonizó el sábado en el Teatro Hulu del Madison Square Garden ante la boricua Amanda Serrano por todos los títulos mundiales del peso pluma.

En una publicación en redes sociales, la boxeadora mexicana da a conocer que está bien de salud y agradece el apoyo recibido. Acto seguido, reconoce que no se siente conforme y que entiende que -al menos- mereció un empate.

“Pues aquí solo agradeciendo a Dios por estar con salud y poder compartir con mi familia. Agradezco a todos por el apoyo”, comenzó el comunicado, que está acompañado de una foto de la deportista.

“En verdad no me siento feliz x el resultado xq a pesar de un corte que me imposibilitada la visión, di una gran pelea, creí por lo menos merecer un empate”, añadió.

Serrano (44-2-1, 30) derrotó por decisión unánime a Cruz (15-2, 3 KO’s) y se convirtió en la campeona mundial indiscutible de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo -faja que era propiedad de Cruz- la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo. Asimismo, posee el cinturón que otorga la revista “The Ring”.

El próximo compromiso de la puertorriqueña será la revancha ante la campeona unificada de las 135 libras Katie Taylor el 20 de mayo en Irlanda.

Taylor salió vencedora en una cerrada decisión dividida cuando se enfrentaron por primera vez el 30 de abril del año pasado, ambas haciendo historia como las primera mujeres en estelarizar una cartelera en el Madison Square Garden.