“Es una guerra mañana”: Edgar Berlanga y Canelo Álvarez se ven cara a cara por última vez en el pesaje

“Es una guerra mañana. Puerto Rico contra México. Vamos arriba. Me gusta esto. Todo esto es gasolina para mí. Merezco estar aquí y estoy listo. Dios es rey. Jesús es rey. Toda la gloria para Jesucristo” , dijo Berlanga, de 27 años.

“Esto es legendario. Mañana, será historia. Nada de esto me afecta. Estoy confiado. Tengo que ser grande mañana. Darle la gloria Dios. Es nuestra historia. Es el show de Canelo, pero venimos a tumbar la puerta de la fiesta”, agregó.

Veterano en el escenario boxístico, el oriundo de Guadalajara no se inmutó por las palabras de su joven contrincante.

“Muchas gracias por todo el apoyo como siempre. No me queda más que pagarlas con una gran victoria el sábado. No tengo mucho que decir. Estoy listo para demostrar con hechos. Seguro que se enfrentará a algo diferente de lo acostumbrado. Es muy fácil decirlo, pero se dará cuenta el sábado en la noche”, expresó Álvarez.