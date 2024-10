“Esto es una puñalada”: José “Chicky” Laureano truena contra José Luis Vellón rumbo a las elecciones por la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Boxeo

“ No hay amistad. Esto es una puñalada que me dio. Es una traición no tan solo a mí, sino a la junta de directores y a todos los que trabajamos en la federación y que lo apoyamos en algún momento . El determinó retar al grupo completo de la Federación. Así que él tendrá sus razones”, continuó Laureano, exboxeador producto del Albergue Olímpico y otrora entrenador nacional.

Vellón: no es “personal”

“ Esto no es personal. El problema aquí es el futuro del boxeo puertorriqueño. Él (Laureano) es vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo y es presidente de la Federación (nacional). Si él realmente tuviera el interés de mantener el boxeo a nivel olímpico, debió haber tomado el camino correcto, pero él no lo va a hacer ”, dijo Vellón, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Munich 1972.

“Yo simplemente he decidido correr a la presidencia porque varias personas o bastantes personas se han acercado a mí para que trabaje y garantice que el boxeo puertorriqueño se mantenga dentro del boxeo del movimiento olímpico. Esto no es un problema personal, esto es un problema deportivo y que nosotros tenemos que tomar un camino. Él ha seguido el camino de la IBA, y nosotros entendemos, o las personas que han estimulado mi candidatura, que hay que luchar por mantener el boxeo dentro del movimiento olímpico ”, insistió Vellón.

“Yo voy a velar por el bien de nuestros atletas. Si hay que moverse a otra cosa, pues se mueve. Nosotros no estamos en peligro, nuestros atletas no están en peligro, nuestros entrenadores van a ir a los Juegos Olímpicos. Eso está sumamente claro y no creo que estemos en peligro nosotros, pero hay que ver que una vez el Comité Olímpico establezca cuál es la organización, nos vamos con nuestra organización; no tengo ningún inconveniente”, aseguró Laureano.