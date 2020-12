Cuando la empresa promotora Top Rank firmó Félix “El Diamante” Verdejo después de concluir su participación en los Juegos Olímpicos Londres 2012, anticipó que el púgil puertorriqueño tenía la madera para ser un futuro campeón mundial.

Ocho años después, esa visión no se ha materializado aún.

Verdejo (27-1, 17 KO) tendrá el sábado la oportunidad de dar un paso que lo acerque a la ansiada cita titular venciendo al japonés Masayoshi Nakatani (18-1, 12 KO) durante la función que tendrá como escenario la ‘burbuja’ en el MGM Grand Hotel and Casino en Las Vegas, Nevada.

En el cartel también estará activo el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (15-0, 15 KO) ante Ulises Sierra.

“He trabajado duro para esto. Me he enfocado y dedicado al 100%. Todo Puerto lo verá el sábado. No me confío. Vengo a implementar el trabajo duro que hicimos en el gimnasio. Vengo a brillar”, sostuvo Verdejo, quien detuvo la romana en 135 libras. Nakatani, por su parte, también marcó 135 libras.

PUBLICIDAD

A pesar de sus talentos, Verdejo siente que todavía tiene que demostrar que Top Rank no cometió un error.

“Estoy en la balanza, pero sé que mi futuro está asegurado porque verán que lograré una victoria convincente para demostrar que seré el mejor del mundo”, aseguró Verdejo durante la conferencia virtual para promover el cartel que será transmitido por ESPN desde las 10:00 p.m.

“He trabajado para el estilo de Nakatani y lo verán”, concluyó.

Nakatani, no obstante, advirtió que subirá al ring con la intención de ganar por la vía rápida.

“Cinco asaltos, es todo lo que necesito para noquearlo”, dijo el japonés después del pesaje.

Mientras tanto, Berlanga intentará extender a 16 las víctimas que han caído por nocaut en el primer asalto.

“No le presto atención a esto de noquear en el primer asalto. Si sucede, sucede. Estoy listo para ir a los 12 asaltos. No importa cuántas asaltos estemos peleando, cada campamento me preparo para hacer 12 asaltos completos”, sostuvo Berlanga, quien peso 169 libras. Sierra detuvo la romana en 167.5 libras.

El combate estelar estará a cargo de Shakur Stevenson (14-0, 8 KO) ante Toka Kahn Clary (28-2) a 10 asaltos.