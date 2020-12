Félix “El Diamante” Verdejo sabe que no puede flaquear ante el japonés Masayoshi Nakatani cuando se enfrenten durante la cartelera que Top Rank presentará el sábado dentro de la ‘burbuja’ dentro del MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

El púgil puertorriqueño tiene aspiraciones para disputar una faja mundial en el 2021 y reconoció que Nakatani está en su camino.

“Esta pelea determinará mi futuro. Estoy en la balanza, pero sé que mi futuro está asegurado porque el sábado verán que lograré una victoria convincente para demostrar que seré el mejor del mundo”, dijo Verdejo durante una conferencia virtual para promover la función que también contará con las participaciones de Edgar “The Chose One” Berlanga y Shakur Stevenson.

Verdejo cerrará el 2020 con tres combates. El pasado enero superó a Manuel Rey Rojas por decisión unánime, luego en julio noqueó a Will madrra en el primer asalto. Ambas fueron bajo la tutela del entrenador Ismael Salas.

“Me siento cómodo entrenando en Las Vegas. Cada vez que vengo es una misión concentrado en lo que estoy hacienda. La verdad es que cuando mejor me he sentido es ahora porque salí de Puerto Rico. No tengo distracciones. Ha sido de la casa al gimnasio y del gimnasio a la casa. No hago otra cosa que entrenar”, afirmó Verdejo (27-1, 17 KO).

Nakatani dejó una buena impresión cuando llevó al límite a Teófimo López en la única pelea que hizo en el 2019. Verdejo es consciente que tendrá un oponente de cuidado.

“Tengo que hacer el trabajo que me pida la esquina y ganar convincentemente para que vean que habrá Félix para largo. Seré el mejor del mundo. Uno ve las peleas de los oponentes para encontrar los errores que cometen para hacerlos pagar en el ring. He trabajado para el estilo de Nakatani y lo verán el sábado”, sostuvo Verdejo.