Puede que Teófimo López sea el rey indiscutible de la división ligera (135 libras), pero el puertorriqueño Félix “El Diamente” Verdejo tiene como objetivo presentar su caso para que merezca seria consideración al trono.

Verdejo (27-1, 17 KO) enfrentará al japonés Masayoshi Nakatani (18-1, 12 KO) en la pelea coestelar de la cartelera del sábado en la ‘burbuja’ del MGM Grand en Las Vegas, Nevada. El peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga también estará en acción ante Ulises Sierra.

Los ojos de los directivos de Top Rank pasarán juicio sobre el desempeño del boricua. Una convincente victoria representaría un pasado adelante hacia la ansiada pelea titular.

“Félix es talentoso. La mayoría de las personas lo colocan en el tope por sus habilidades y, obviamente, viniendo de Puerto Rico. Tuvo varios traspiés, todos cometemos errores, pero nos recuperamos. Félix se ha rodeado de personas nuevas, se ve concentrado y está en una división donde podría ser Félix contra Teófimo o Félix contra Lomachenko. Se ha colocado en la conversación con los mejores de la división”, sostuvo Todd duBoef, vicepresente de Top Rank.

Uno de los cambios más significativos que adoptó Verdejo fue establecer sus campos de entrenamiento en Las Vegas bajo la tutela de Ismael Salas.

“Donde estoy me siento bastante cómodo. Cada vez que vengo a (Las Vegas) es como una misión. Ahora es cuando mejor me he sentido por haber salido de Puerto Rico para evitar las distracciones”, indicó Verdejo.

Desde que está con Salas, Verdejo ha ganado dos peleas. Primero venció a Manuel Rey Rojas por decisión y, luego, noqueó a Will Madera en un asalto.

“De la manera que me empleo con Salas y las cosas que hacemos en el gimnasio, además de la preparación y el trabajo duro que hacemos, se verán el sábado”, afirmó.

Nakatani, sin embargo, tiene otra idea en mente.

“En las peleas fuera de Japón, los golpes fuertes son importantes y quiero centrarme en eso para esta pelea. El boxeo no se pelea con la altura. Se trata de los golpes, y es por eso que vengo a noquearlo”, afirmó el japonés.

Otra prueba para Berlanga

Berlanga, quien todavía no ha pasado del primer asalto en 15 peleas enfrentará a Sierra (15-1-2, 9 KO). El boricua de 23 años que reside en Nueva York aseguró que está listo para la eventualidad de verse en la necesidad de pelear por varios episodios.

“Quiero seguir adquiriendo experiencia. Me mantengo en el gimnasio entrenando para estar en condición física para ver si alguien pasa del primer asalto, algo que eventualmente ocurrirá”, compartió Berlanga (15-0, 15 KO).