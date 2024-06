“Fue en mi casa”: Subriel Matías se siente humillado con su derrota ante Liam Paro en Puerto Rico

“Si me preguntas a mí, yo prefiero pelear fuera de mi casa que en mi casa. Siento como que, no sé, me siento cómodo. Me gusta estar siempre en contra de la marea, y creo que él hizo lo que tenía que hacer y me ganó. Es un poco humillante perder en casa. Casi prefiero pelear fuera de mi casa y tener todo en contra de mí”, añadió el peleador, que ahora tiene marca de 20 victorias, dos derrotas y 20 nocauts.