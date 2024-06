Jeyvier Cintrón regresa en grande con un nocaut en Manatí

Cintrón no encontró oposición de Mujica, que antes de que detuvieran la pelea ya había sido derribado al ensogado con una combinación de derecha e izquierda.

“Estoy sorprendido conmigo mismo, con el potencial que estoy presentando, porque te lo juro, yo siempre he sabido que pego. Pero nunca me había sentido de esta magnitud de fuerte. Yo creo que cuando una persona toca el piso, las profundidades, y se levanta, es más fuerte que nunca. Y hoy me sentí imparable”, dijo.