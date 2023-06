San Salvador. Hace 12 meses, la púgil boricua Krystal Rosado Ortiz estaba dando a luz a su hijo Xavier. Y hoy día está a una victoria de conseguir una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

La carolinense de 20 años no perdió tiempo en regresar al gimnasio.

“Al mes de dar a luz ya estaba corriendo. Traté de coger condición, pero me costó mucho porque no podía hacer ni un push-up. Empecé a ir al gimnasio. Me animé y por ahí seguí trabajando con el peso y cogiendo condición”, contó la púgil.

Rosado Ortiz regresa al ring este sábado para combatir en los cuartos de final, tras una victoria en la primera jornada ante la dominicana Novoanny Núñez en los 50 kilos. Una victoria le colocaría en las semifinales y le aseguraría una medalla en los Juegos.

PUBLICIDAD

Hace 12 meses tal vez era impensable que Rosado Ortiz estuviese hoy día a pasos de un sueño en el pugilismo internacional.

Pero su determinación la ha puesto en esa posición, dio testimonio su entrenador en Puerto Rico, Gerardo Sánchez Orta, quien viajó hasta San Salvador para seguir a su boxeadora del gimnasio Villa Fontana, en la Urbanización Los Ángeles, en Carolina.

Sánchez también categorizó a Krystal como un ejemplo para la juventud.

“Una vez dio a luz y cuando se sintió bien comenzó a caminar y a correr por su cuenta y a los cuatro meses estaba peleando en un torneo en Florida, el que ganó. Eso es ejemplo de que querer es poder, de que no hay limitaciones. A las muchachas que pasan por la misma situación, que no se frustren y no se echen a perder. Se puede”, dijo.

Sánchez Orta no es el único que viajó de Puerto Rico a esta ciudad para ver a Krystal.

“Ellos son mi papá y mi abuelo”

Su padre Gerardo Sánchez Robles, de 83 años, también lo acompaña.

Krystal ganó contundentemente su primer combate y luego se reunió con Sanchez Robles y Sánchez Orta en la recepción de salón, sentados casi a nivel del suelo, en una íntima conversación.

En una entrevista con este dario, que le pidió a Krystal presentar a los Sánchez, el trío reveló mucho sobre la intimidad de esa conversación, así del vínculo entre padre e hijo.

“Él es Gerardo, mi entrenador”, dijo la joven a modo de presentar a Sánchez Orta en una conversación con este medio.

PUBLICIDAD

“Y él es su papá”, continuó al señalar a Sánchez Robles.

Gerardo Sánchez Robles, junto a la joven boxeadora luego de su victoria en la jornada del jueves. (Carlos Giusti/Staff)

“Pero para mí”, profundizó la madre de un hijo “ellos son mi papá y mi abuelo. Son personas sumamente importantes para mí. Los amo y los adoro, y les agradezco que vinieran hasta aquí para verme pelear y apoyarme. Siempre han estado ahí, no solamente en el boxeo, sino en los buenos y malos momentos. Como dije es mi papá. En todo me apoya. Ha estado conmigo en los eventos deportivos, escolares, en la vida, en todo. Está ahí conmigo en lo que necesite”.

Krystal peleará otra vez este sábado, si no hay cambios en el calendario, y está a una victoria de asegurar una medalla de bronce.

Resulta que Sánchez Robles y Sánchez Orta son los rostros de los adultos que la recibieron en el gimnasio de Villa Fontana localizado, ahora en la urbanización Los Ángeles en Carolina, y le enseñaron no solamente el boxeo, sino también como vivir la vida.

Los Sánchez revelaron que ‘adoptaron’ a Krystal desde los 8 años y desarrollaron con ella una relación paternal, que es común en la relación entrenador-atleta en todos los deportes, pero que se acentúa más en el boxeo por lo rudo de este deporte.

Tan fuerte es la relación que los Sánchez vinieron hasta aquí -aunque no están activos en la esquina de Krystal- ya que los entrenadores nacionales, designados por el Comité Olímpico de Puerto Rico, son Carlos ‘Cholo’ Espada, Víctor ‘Cano’ Ortiz y Joe Santiago, entre otros, en el equipo de trabajo que también figura el preparador físico, Patricio Chutney.

PUBLICIDAD

Es, en fin, una visita obligaria como ‘abuelo’ y ‘padre’, dijo Sánchez Orta, quien no tiene hijos de sangre.

La boricua Krystal Rosado celebra la victoria ante la dominicana (Carlos Rivera Giusti)

“Así es. Ella es una hija, como lo son muchos de los nenes del gimnasio. Todos los que pasan por mis manos. Comparto mucho con ellos. Es una dinámica que tienen casi todos los entrenadores de boxeo. Es algo que creamos. Hacemos a los boxeadores familia y compartimos con ellos dentro y fuera del ring”, dijo Sánchez Orta.

Heredero del gimnasio

Hay otra historia entre los Sánchez, que ha beneficiado a la boxeadora

Resulta que Sánchez Robles es miembro fundador del gimnasio de Villa Fontana de Carolina. Allí su hijo se puso por primera vez los guantes, probó la boquilla, soltó las manos, midió el ring y levantó los brazos en el centro del ensogado.

También allí, en el gimnasio entonces localizado en la urbanización de Villa Fontana, un joven Sánchez Orta estuvo atento a su padre cuando daba instrucciones, corregía, motivaba a sus atletas y administraba el espacio.

Y eventualmente, Sánchez Orta se convirtió en el entrenador del gimnasio cuando su padre se retiró, y le dio seguimiento a una tradición que lleva más de 40 años y que tiene púgiles, como Rosado Ortiz, con un futuro por delante en su nueva base en la urbanización Los Ángeles.

Mejor no pudo haber sido el traspaso, dijo Sánchez Robles, quien agregó que, como padre, logró la meta de hacer de su hijo una mejor versión suya.

“Si no hubiera sido por mi hijo, el gimnasio hubiese desaparecido. El gimnasio está en buenas manos. Mejor dicho, el gimnasio está en mejores manos”, concluyó Sánchez Robles.