Heather Hardy, exrival de Amanda Serrano, se retira del boxeo: “Cuando tienes una conmoción cerebral, una parte de tu cerebro muere y nunca la recuperas”

“Después de mi pelea el verano pasado con Amanda, mi visión permaneció borrosa durante unos días. Me hice una resonancia magnética y me revisaron los ojos mientras aún estaba en Texas, y me diagnosticaron los efectos posteriores de una conmoción cerebral”, escribió la deportista.

“Un mes entrenando para Christine y todo empeoró con mi vista. Había bajado a 123 libras porque no podía comer, no dormía, estaba tan débil. No le había dicho a nadie lo mal que estaba, ni a mi novio ni a mis entrenadores. Pensé que podría sobrellevar los diez minutos de la pelea, pero después de una sesión de sparring muy ligera no pude ver nada durante dos días. No comí ni dormí desde el viernes hasta el lunes, y sabía que estaba demasiado débil para hacer esta mierda. Después de finalmente ver a un médico, dijo que he tenido demasiadas conmociones cerebrales. Cuando tienes una conmoción cerebral, una parte de tu cerebro muere y nunca la recuperas. ¿Te lo imaginas? En diez años he tenido demasiado daño cerebral”, agregó.