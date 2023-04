De conocerse en una cartelera en enero de 2020 en Miami a hacer historia en el boxeo femenino.

La dupla del promotor Jake Paul y la campeona mundial puertorriqueña Amanda “The Real Deal” Serrano se ha convertido en una de las más importantes y de mayor interés en la actualidad del deporte profesional.

Para alcanzar el éxito que disfrutan en estos momentos, ambas figuras se necesitaron.

Serrano le dio credibilidad a la casa promotora de Paul, Most Valuable Promotions, como primera clienta. Y el exactor y popular “YouTuber” y ahora púgil profesional ayudó a la boricua a elevar su perfil, convirtiéndola en millonaria tras años de esfuerzo y múltiples campeonatos en el boxeo.

La cima fue alcanzada el pasado el 30 de abril de 2022. Serrano y la monarca irlandesa Katie Taylor fueron las primeras boxeadoras en protagonizar una pelea estelar de un evento celebrado en el Madison Square Garden en Nueva York.

La histórica reyerta le dio a Serrano, quien perdió por decisión dividida en un cerrado encuentro, su primera bolsa de siete cifras. El choque fue galardonado por las publicaciones de Sports Illustrated, ESPN y The Ring Magazine.

A más de un año del evento y con la revancha entre Serrano y Taylor a celebrarse en un futuro cercano en Irlanda, luego de la cancelación de la fecha del 20 de mayo por una lesión de la carolinense, Paul reflexionó con El Nuevo Día sobre su relación profesional con la boricua.

“Nos conocimos en mi primera pelea profesional. Ella peleó en la cartelera también. Mientras más me adentraba en el boxeo, quería ayudar a peleadores. Por eso creé Must Valuable, para ayudarlos a crecer. La historia de Amanda, desde el día uno, ha sido muy interesante para mí”, dijo Paul.

Ambos se presentaron el sábado en el Gimnasio Félix Pagán Pintor para el primer evento de la fundación sin fines de lucro de Paul, Boxing Bullies, en una alianza con la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para celebrar carteleras aficionadas entre niños y adolescentes.

Amanda Serrano es la campeona mundial indiscutible de las 126 libras de la OMB. (David Villafane/Staff)

En la actividad, Paul hizo entrega a Serrano de la correa que la reconoce como campeona mundial indiscutible de las 126 libras, tras unificar los cetros de la división y lograr un triunfo por decisión unánime frente a la mexicana Erika Cruz en el Garden.

“Es una de las mejores peleadores en la historia. Quería poner los reflectores encima de su carrera. Es solo lo que he hecho, ayudar a promocionar su marca. Ella ha hecho el resto en ser una peleadora increíble. Juntos hemos hechos grandes peleas, incluyendo la más grande en la historia del boxeo femenino”, agregó en referencia al combate ante Taylor.

La apuesta he rendido grandes frutos gracias a la exposición de Paul, de 26 años, con 20.3 millones de suscriptores en Youtube; 22.7 millones seguidores en Instagram y 17.2 millones de seguidores en Tik Tok.

Sobre su relación profesional, Serrano la describió como una de hermanos.

“Nos parecemos mucho. Él tiene a su hermano mayor (Logan Paul, también una celebridad). Yo tengo a Cindy (Serrano, también boxeadora). Yo soy como Jake y mi hermana es como Logan en la manera que pensamos, reaccionamos y peleamos. Es muy bonito ser parte de esto y que él haya puesto su mirada en mí y empujar mi carrera”, declaró Serrano.

“Se puede decir que (la relación) es de hermano y hermana. Siempre hemos sido amigos desde el primer día. Compartimos muchas historias. La primera vez que vino a Los Ángeles la chispa fue instantánea junto con Jordan Maldonado (manejador de Amanda). Ha sido todo muy bueno”, añadió Paul, por su lado.

En tres años, los logros de la alianza han sido más de lo esperado y aún queda mucho por hacer.

“Ha sido todo lo que pensamos y más. Ha sido una locura. Solo estoy feliz de estar aquí. Ella se merece todo el crédito. Ha hecho todo el trabajo duro. Es muy emocionante y este año debe ser más grande. Gracias a Amanda por confiar en mí”, apuntó Paul.

Jake Paul en uno de sus combates. (Chris O'Meara)

La salsa secreta

Most Valuable Promotions se ha encargado de escenificar las carteleras en las cuales pelea Paul, con marca de 6-1 y cuatro nocauts. Residente de Dorado como beneficiario de la Ley 60, el nativo de Cleveland, Ohio, viene de perder por decisión divida contra Tommy Fury el pasado febrero y tiene en agenda un combate contra el otrora campeón de artes marciales mixtas, Nate Díaz, el 5 de agosto en Dallas, Texas.

Serrano ha peleado en dos de ellos, con triunfos sobre Yamileth Mercado y Miriam Gutiérrez. La empresa también tiene firmado a los boxeadores prospectos e invictos Ashton Sylve y Shadasia Green.

“De la manera como lo veo, es el futuro de boxeo. Hay una nueva manera de promocionar las peleas de boxeo. Hay una nueva manera de hacerlas masivas, de que los boxeadores puedan mercadearse. Todo es a través de las redes sociales. Hoy (sábado) tenemos una de las peleas más grandes del año entre Gervonta Davis y Ryan García ,y todo es porque tienen presencia en las redes sociales, lo que han ido cultivando en años. Es contar las historias. Es todo. A la gente le interesa ese contenido y Amanda tiene una gran historia. Poder contarla ha creado interés”, sostuvo Paul.

“Esta es la nueva era del boxeo y solo quiero ser embajador de estos peleadores sobre cómo promocionar sus peleas y hacer eventos ‘pague por ver’ masivos. Esa es la salsa secreta. Es lo que me da de comer: contenido y mercadeo en YouTube. Es el futuro de todo. Dicen que el contenido es rey y es muy cierto. Miren con Amanda. Probamos la teoría, creo. Se ha convertido en una de las grandes en el boxeo”, recalcó.

Serrano avaló todo lo dicho por Paul sobre la estrategia.

“Mis redes sociales crecieron 100 por ciento. Sus seguidores me siguen a mí. Es todo como una familia”, comentó la campeona.

Cartelera en Puerto Rico

Con la agenda llena en 2023, Paul no descartó que, en un futuro, realice un evento masivo en Puerto Rico con Serrano de estelerista.

“Siempre lo he querido hacer. He tenido reuniones con los jefes de las comisiones profesionales aquí. Hemos compartido ideas de hacer algo porque sé que no se ha realizado un evento grande aquí en Puerto Rico hace un tiempo. Así que queremos hacerlo”, informó Paul.