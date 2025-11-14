Opinión
14 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
DeportesBoxeo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jake Paul enfrentaría al excampeón mundial Anthony Joshua

El promotor Eddie Hearn confirmó los informes de los medios de comunicación acerca de las conversaciones con el equipo del YouTuber para un posible combate

14 de noviembre de 2025 - 11:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jake Paul peleó por última vez en junio cuando venció al ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. por decisión unánime. (Etienne Laurent)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las Vegas - Jake Paul podría estar a punto de enfrentar la prueba más difícil hasta ahora en su carrera de boxeo: contra el reciente campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua.

RELACIONADAS

Eddie Hearn, el promotor de Joshua, confirmó el jueves los informes de los medios de comunicación acerca de las conversaciones con el equipo de Paul, ya que Hearn busca asegurar lo que describió como una “pequeña salida” para su boxeador en las últimas semanas de este año.

Hearn comentó a la radio BBC sobre Joshua, un dos veces campeón mundial que no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois en una pelea por el título de la FIB en septiembre de 2024.

“Ha estado fuera del ring por casi un año y medio. Si recibe varios millones de dólares para (además de terminar con la pausa que ha tenido en peleas) y tenemos la oportunidad de silenciar a este tipo que ha molestado a la comunidad del boxeo durante mucho tiempo, entonces tal vez. Hay mucho trabajo por hacer.”

Paul es un YouTuber convertido en boxeador que tiene un récord de 12-1 (siete KOs) y peleó por última vez en junio cuando venció al ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. por decisión unánime.

Un mes después, Paul ingresó en el ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo, por lo que necesitaría subir de peso si la pelea con Joshua se materializara.

“Definitivamente no está acordado todavía”, dijo Hearn, quien agregó que llamar a Paul un “YouTuber es un poco duro para lo que Jake ha hecho.”

Hearn señaló que la prioridad de Joshua es ponerse en forma para revivir su carrera y pelear contra Tyson Fury, un ex campeón británico de peso pesado que actualmente está retirado, en 2026.

“El enfoque para nosotros realmente es 2026 y eso es una gran pelea en febrero o marzo y luego Tyson Fury. Queremos lo real, pero también queremos el negocio”, afirmó Hearn.

La pelea programada de Paul para el 14 de noviembre con el campeón de peso ligero Gervonta Davis fue cancelada la semana pasada.

Jake PaulBoxeoNetflix
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
