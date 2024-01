Jamaine Ortiz está dispuesto a medirse ante Subriel Matías: “Yo creo que sería una buena pelea entre boxeadores de la misma raza”

“Yo he pasado tiempo en Puerto Rico y en República Dominicana. Yo me crié con mi familia. Mi mamá habla español, yo también. La gente decide a quién aceptar y a quién no, pasa en todo el mundo. Pero cuando sea campeón, ahí será cuando me reciban con los brazos abiertos. Lo sé”, apostilló el boxeador, que tiene marca de 17-1-1, con ocho nocauts.