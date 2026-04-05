La boricua Stephanie Piñeiro cae ante Lauren Price en su intento por el título mundial

La contendora puertorriqueña Stephanie Piñeiro cumplió parte del pronóstico de su promotor haciendo que la monarca del peso welter recibiera el castigo que no había sufrido antes, pero al final no pudo cumplir con su objetivo de coronarse campeona mundial al resultar con una derrota por decisión unánime.

Lauren Price retuvo sus sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) al imponerse a la bayamonesa en 10 asaltos con votaciones de 98-92, 98-92 y 99-91 de los tres jueces.

Piñeiro vio así caer su invicto a 10-1 con tres nocauts, mientras Price mejoró su récord a 10-0 con dos nocauts.

1 / 12 | Stephanie Piñeiro lo dejó todo: las postales de una sangrienta batalla. Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales. - Nick Potts 1 / 12 Stephanie Piñeiro lo dejó todo: las postales de una sangrienta batalla Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales. Nick Potts Compartir

Price ciertamente lució más activa y lanzado más golpes a lo largo de la pelea, al tiempo que exhibió también su velocidad de manos llegando sin problemas al rostro de la boricua, pero aunque ninguna de las dos se vio amenazada con caer a la lona, la pegada de Piñeiro pareció tener mayor efecto sobre el rostro de la campeona, que peleó como local en la cartelera celebrada en Cardiff, Gales.

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Luego de un primer asalto de movidos intercambios de golpes, con una Stephanie agresiva tratando de robarse el ataque, esta recibió una izquierda de Price en el rostro pero continuó intercambiando ataque.

La galesa pareció tomar rápida ventaja en las tarjetas aprovechando sus rápidas combinaciones, aunque en el tercero la boricua se vio más agresiva alcanzando con buenas manos a la monarca, quien sin embargo pareció robarle el ataque hacia final del round para no quedarse atrás. Empero Piñeiro pareció llevar la mejor parte.

Price reaccionó en el cuarto saliendo más agresiva que Piñeiro y logró estremecer a la retadora con una buena derecha y al finalizar ese giro el rostro de Piñeiro lucía magullado.

Pero fue Price quien llevó la peor parte en el quinto con una Piñeiro a la caza todo el tiempo, hasta que la alcanzó con una relampagueante combinación de derecha e izquierda al rostro, que al instante hizo sangrar a la campeona por la boca.

En adelante Price lució más a la defensiva, pero sin dejar de lanzar golpes, e incluso cerró el sexto round con una combinación fuerte al rostro de Piñeiro acorralándola en las cuerdas.

Más adelante, en el séptimo, Price comenzó a sangrar también por una cortadura sobre un ojo.

La puertorriqueña pareció recuperar terreno en los últimos dos rounds pero resultó tarde.

Price esperó la decisión del combate con evidencias del castigo en su rostro, y al finalizar la acción, el promotor de la puertorriqueña, informó vía mensaje de texto que la campeona sufrió una fractura en su mandíbula.