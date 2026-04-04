Stephanie Piñeiro lista para sorprender al mundo en su gran oportunidad titular ante Lauren Price

Tan pronto cumplió con la báscula en la ceremonia de pesaje, marcando 146.4 libras el viernes, como antesala a su gran oportunidad titular como retadora mandatoria de la campeona mundial unificada del peso welter, Lauren Price (146.3 libras), la puertorriqueña Stephanie Piñeiro se guardó con una sola cosa en su mente.

“Ahora mismo solo quisiera concentrarme en la pelea. Solo quiero centrarme en mañana”, respondió a un breve intercambio vía mensajería de texto con El Nuevo Día, en alusión a la gran oportunidad de su vida que tendrá este sábado cuando choque en una cartelera en Cardiff, Gales, en busca de coronarse campeona mundial por primera vez en su carrera profesional.

La pelea está programada para aproximadamente las 4:00 de la tarde, hora de Puerto Rico, y podrá observarse en el mercado de Estados Unidos y en la isla a través de la aplicación pagada TrillerTV.

Con récord de 10-0 y tres nocauts, Piñeiro tiene mucho que ganar cuando todos los reflectores estarán sobre la campeona y poseedora de las fajas de las 147 libras, Price, quien expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

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“Para ella es un logro llegar a retar a la mejor boxeadora del mundo, clasificarse y ser la retadora mandatoria de ella”, destacó por su parte el promotor puertorriqueño de Piñeiro, Javier Bustillo, de Universal Promotions.

“Mira dónde estamos. Estamos en una pelea de tú a tú, de grandes ligas, con la mejor boxeadora del mundo, y Stephanie a este nivel, estelar, en Inglaterra en una transmisión mundial”.

Bustillo resaltó también la gran oportunidad que a su juicio tiene la peleadora zurda de 35 años, de convertirse en la segunda mujer puertorriqueña campeona del mundo en la actualidad, junto con Amanda Serrano, quien sigue como monarca vigente de las 126 libras.

“Estamos bien contentos. Todo lo que va a pasar aquí mañana es que Stephanie va a ganar por todos lados. Primero porque está subestimada. La han subestimado al 100 por ciento, al nivel de que las apuestas están ampliamente a favor de Lauren Price. Y Stephanie tiene todo para enfrentarla”, aseguró el promotor.

Price, también zurda, tiene marca de 9-0 con dos nocauts, por lo que, en el papel, se trata de una pelea entre dos boxeadoras con poco poder en sus puños.

Mas el promotor de la boricua entiende que la británica no ha enfrentado aún a una rival con la pegada de Piñeiro.

“Tiene velocidad, tiene pegada, tiene tamaño. Tiene un récord impresionante también. Ambas son invictas. Stephanie se ha enfrentado a buena calidad. Y yo creo que ella (Price) no se ha enfrentado a ninguna boxeadora del nivel de Stephanie y vamos a verlo mañana. Está bien fuerte, ready. Hizo el peso comiendo; nunca había hecho el peso tan bien. Estoy seguro que mucha gente se va a sorprender en el mundo del boxeo”.

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Bustillo reconoce que Price es favorecida por todo su resumé, y en eso se basa para pronosticar la gran sorpresa de Piñeiro.

“Recuerda que esta muchacha (Price) tiene un récord impresionante como amateur, fue campeona mundial, olímpica, medallista de oro en las Olimpiadas. O sea que la tienen aquí como una diosa, que nadie le puede ganar un asalto”.

A juicio del promotor Piñeiro tendrá que ser agresiva desde el asalto inicial para tener opciones al triunfo.

“Stephanie no puede perdonarle ni un asalto. Tiene que implementar su jab, que es más grande, más largo, y la pegada. A esa muchacha nunca le han dado como Stephanie le va a dar mañana. Eso puede cambiar el tren de pelea. Ella (Price) es agresiva, siempre va para el frente, pero nunca ha enfrentado a una pegadora como Stephanie”.