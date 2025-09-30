“Lo que él diga”: Subriel Matías sobre anuncio de que defenderá su título fuera de la isla

Caimito, San Juan - Como dicen en el boxeo, “esa mano va a entrar”. Así de seguro se siente el campeón mundial Subriel Matías sobre la eventualidad de hacer otra defensa en Puerto Rico.

Al menos, eso reveló cuando se le preguntó sobre el hecho de que su primera pelea tras ganar el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) será en el exterior, tal y como confirmó el lunes su promotor Juan Orengo, y no en la isla como se comentó en su momento.

“Lo que él (Orengo) diga es lo que es. ¿Qué puedo hacer? Hacer todo lo posible y obtener la victoria", respondió Matías

En vez, el monarca fajardeño defenderá su cetro en Nueva York el 10 de enero de 2026, en una cartelera con múltiples boricuas como coprotagonistas.

Matías (23-2, 22 KO’s) es el campeón de las 140 libras del CMB. Es su segundo campeonato luego de ostentar en el pasado el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que perdió en Puerto Rico en el verano de 2024 ante Liam Paro.

El púgil puertorriqueño se mostró, igualmente, esperanzado y proactivo a defender en la isla eventualmente, después de crear el ambiente y la atención necesaria con sus ejecuciones dentro del ring.

“En cualquier momento va a pasar. Ellos (fanáticos) saben que soy de aquí, criado aquí y hecho aquí. En cualquier momento va a pasar”, destacó Matías durante su participación en la reapertura oficial del Gimnasio de Caimito en San Juan este martes.

“¿Cómo va a pasar? Voy a hacer que eso suceda, ganando las próximas peleas“, aseguró.

Matías enfrentará próximamente al británico y retador mandatorio, Dalton Smith, un invicto en 18 peleas con 13 nocauts.

Smith ha dicho que respeta al boricua y que su récord de nocauts habla por sí solo. También ha dicho que está listo y confiado en dejarse sentir. Smith ha peleado únicamente en Europa.