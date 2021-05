El presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja, ha quedado conmocionado hoy domingo al conocer que el púgil Félix “El Diamante” Verdejo se ha entregado a las autoridades federales en un acto de reconocimiento de su culpa en el cruel asesinato de la joven Keishla Rodríguez Ortiz.

“Estoy súper triste. Dolido. Frustrado”, ha dicho Calleja, quien primeramente ha lamentado el deceso de Rodríguez Ortiz, quien según declaraciones de su familia tenía una relación sentimental con Verdejo desde hace 11 años y recién quedó embarazada de él.

Su frustración y dolor parte primeramente a causa de esa muerte, por lo visto, de manos o por creación intelectual de parte de Verdejo.

Pero no escapa también la frustración de ver a otro púgil tronchar su vida por causa de un crimen.

“Es bien triste. En todo momento pensé que era un mal entendido y hasta le envié mensaje diciéndole que esperaba que todo se solucionara prontamente”, apuntó Calleja, quien no recibió respuesta a su texto. “Pero ya hoy hemos visto lo que hemos visto y duele”.

Para Calleja, la frustración en todo surge porque como Comisionado de Boxeo de Puerto Rico y exboxeador llevan muchos años aconsejando a los boxeadores de Puerto Rico a que tomen un camino ordenado en sus vidas dentro y fuera del deporte. Con Verdejo también lo hizo muchas veces, incluso cuando éste lo acompañaba a las cárceles del país a llevar mensajes de aliento a las comunidades de presos.

“Me sorprende porque Félix no es calle. Viene de una buena familia y su madre lo echó hacia adelante. Ahora le ha tronchado la vida a esta joven. Le ha tronchado la vida a dos madres que están sufriendo. A sus familias. A sus hermanos. Y se ha tronchado su vida y su futuro. Ha tronchado la vida de su hija”, agregó incluso con la incertidumbre de si la acusación finalmente será por pena capital, lo que podría llevarle a pagar el crimen con su propia muerte, esto en el marco de que la acusación formal ha sido realizada en el Tribunal Federal.

La acusación, de hecho, ha incluido tres cargos. El primer de secuestro que resultó en una muerte. Un segundo de carjacking que ha resultado en muerte. Y un tercero por la muerte de un bebe en gestación.

Félix Verdejo se entregó esta noche a las autoridades federales. Esta captura de la transmisión de Telenoticias muestra el momento en que es arrestado. (Captura Telemundo)

“Él muchas veces venía por ahí en bicicleta y yo acostumbraba a hablarle. Lo he hecho con muchos. Con Iván Calderón, con Juanma López y muchos más. Y hablábamos siempre de situaciones pero nunca en su caso de algo que estuviera fuera de la ley. En ocasiones por cosas por las que yo también pasé, porque yo no fui un santo. Pero me sorprende porque él no era calle”.

Los datos incluidos en el idictement federal dan testimonio de que aparentemente Verdejo era algo peor que calle.

El documento detalla que un complice del caso que acudió a los federales con un abogado para declarar, mencionó que Verdejo citó a Rodríguez Ortiz el pasado jueves para ver el reporte médico que certificaba su embarazo y una vez ella entró a su vehículo Dodge Durango este le conectó un puño en la quijada para noquearla y luego le inyectó una jeringuilla con una sustancia que compró en un punto en el residencial Luis Llorens Torres. Acto seguido, con la ayuda del informante, amarraron a la víctoma con alambres y se le amarró también un bloque. Luego el testigo abordó el auto de la joven y ambos Verdejo y él condujeron los vehículos hasta el Puente Teodoro Moscoso desde donde lanzaron a la joven al agua. Además Verdejo le disparó con un arma. Tras ello se fueron y dispusieron el auto de joven en un sector en Canóvanas.

Videos del Puente Teodoro Moscoso confirman que a eso de las 8:29 de la mañana del jueves en el carril de emergencia del Puente Teodoro Moscoso se detuvo una guagua similar a la de Verdejo y que al menos se vio el movimiento de una persona. El vehículo luego se movió pero al menos en dos ocasiones regresó a la escena, antes de partir de forma definitiva alrededor de las 9:31 de la mañana.

En la escena la Policía encontró al menos un casquillo de balas.